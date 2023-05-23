https://uz.sputniknews.ru/20230523/rossiya-voorujennyye-sily-belgorod-oblast-diversanty-unichtojeniye-35247918.html

Вооруженные силы РФ уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

Вооруженные силы РФ уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

По данным Минобороны РФ, в ходе контртеррористической операции ликвидировали более семидесяти террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

2023-05-23T17:38+0500

2023-05-23T17:38+0500

2023-05-23T17:38+0500

россия

белгородская область

вооруженные силы

безопасность

спецоперация

в мире

ликвидация

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российские военные уничтожили украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.Также в оборонном ведомстве добавили, что в ходе КТО авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации.Всего, по информации Минобороны РФ, уничтожили более 70 террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.Днем ранее, с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, повреждены 30 домов, сообщает РИА Новости.В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

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