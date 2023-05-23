https://uz.sputniknews.ru/20230523/rossiya-voorujennyye-sily-belgorod-oblast-diversanty-unichtojeniye-35247918.html
Вооруженные силы РФ уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
Вооруженные силы РФ уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
По данным Минобороны РФ, в ходе контртеррористической операции ликвидировали более семидесяти террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
2023-05-23T17:38+0500
2023-05-23T17:38+0500
2023-05-23T17:38+0500
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белгородская область
вооруженные силы
безопасность
спецоперация
в мире
ликвидация
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российские военные уничтожили украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.Также в оборонном ведомстве добавили, что в ходе КТО авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации.Всего, по информации Минобороны РФ, уничтожили более 70 террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.Днем ранее, с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, повреждены 30 домов, сообщает РИА Новости.В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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россия белгородская область вооруженные силы безопасность спецоперация в мире ликвидация
россия белгородская область вооруженные силы безопасность спецоперация в мире ликвидация
Вооруженные силы РФ уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
По данным Минобороны РФ, в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали более семидесяти террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Российские военные уничтожили украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале
Минобороны РФ.
"Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Также в оборонном ведомстве добавили, что в ходе КТО авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации.
Всего, по информации Минобороны РФ, уничтожили более 70 террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.
Днем ранее, с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, повреждены 30 домов, сообщает РИА Новости.
В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.