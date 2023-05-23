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https://uz.sputniknews.ru/20230523/ssha-prekrascheniye-finansirovaniye-ukraina-prichina-gosdolg-35226665.html
В США сообщили безрадостную новость для Украины
В США сообщили безрадостную новость для Украины
Hill: из-за разбирательств в США с госдолгом финансирование Киева откладывается.
2023-05-23T10:33+0500
2023-05-23T10:33+0500
украина
киев
сша
госдолг
в мире
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Военное спонсирование и финансирование Украины могут прекратить на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком госдолга, пишет Hill (крупнейший независимый политический новостной сайт в США).Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, 18 мая Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая высвободила дополнительные $3 млрд, однако оставшиеся средства составляют менее $14 млрд. По некоторым оценкам, этой суммы Киеву может хватить не дольше, чем до сентября.Вместе с тем член палаты представителей Билл Китинг заявил, что дальнейшее спонсирование Киева будет зависеть от успехов контрнаступления. При этом, по его мнению, у Украины "достаточно средств на ближайшее время".Сумма госдолга США достигла установленного потолка — $31,381 трлн еще в январе 2023 года. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий, но палата представителей, в которой у республиканцев большинство, связывает эту меру с необходимостью сокращения бюджетных расходов.
украина
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украина киев сша госдолг в мире

В США сообщили безрадостную новость для Украины

10:33 23.05.2023
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на площадь Независимости в Киеве, Украина, четверг, 10 ноября 2022 г.
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина, четверг, 10 ноября 2022 г. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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Hill: из-за разбирательств в США с госдолгом финансирование Киева откладывают.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Военное спонсирование и финансирование Украины могут прекратить на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком госдолга, пишет Hill (крупнейший независимый политический новостной сайт в США).
Об этом сообщает РИА Новости.

"Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования", — указал обозреватель издания Брэд Дресс.

По его словам, 18 мая Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая высвободила дополнительные $3 млрд, однако оставшиеся средства составляют менее $14 млрд. По некоторым оценкам, этой суммы Киеву может хватить не дольше, чем до сентября.
Вместе с тем член палаты представителей Билл Китинг заявил, что дальнейшее спонсирование Киева будет зависеть от успехов контрнаступления. При этом, по его мнению, у Украины "достаточно средств на ближайшее время".
Сумма госдолга США достигла установленного потолка — $31,381 трлн еще в январе 2023 года. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий, но палата представителей, в которой у республиканцев большинство, связывает эту меру с необходимостью сокращения бюджетных расходов.
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