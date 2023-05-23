https://uz.sputniknews.ru/20230523/ssha-prekrascheniye-finansirovaniye-ukraina-prichina-gosdolg-35226665.html

В США сообщили безрадостную новость для Украины

В США сообщили безрадостную новость для Украины

Hill: из-за разбирательств в США с госдолгом финансирование Киева откладывается.

2023-05-23T10:33+0500

2023-05-23T10:33+0500

2023-05-23T10:33+0500

украина

киев

сша

госдолг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/11/35002014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2f91c754ce5a440bdc4e3b4fa64cdf0.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Военное спонсирование и финансирование Украины могут прекратить на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком госдолга, пишет Hill (крупнейший независимый политический новостной сайт в США).Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, 18 мая Пентагон обнаружил ошибку в учете, которая высвободила дополнительные $3 млрд, однако оставшиеся средства составляют менее $14 млрд. По некоторым оценкам, этой суммы Киеву может хватить не дольше, чем до сентября.Вместе с тем член палаты представителей Билл Китинг заявил, что дальнейшее спонсирование Киева будет зависеть от успехов контрнаступления. При этом, по его мнению, у Украины "достаточно средств на ближайшее время".Сумма госдолга США достигла установленного потолка — $31,381 трлн еще в январе 2023 года. Теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий, но палата представителей, в которой у республиканцев большинство, связывает эту меру с необходимостью сокращения бюджетных расходов.

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина киев сша госдолг в мире