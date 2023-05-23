https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-konferentsiya-meditsina-allergiya-astma-vrachi-35252305.html
Аллергологи соберутся на международной конференции в Ташкенте
Аллергологи соберутся на международной конференции в Ташкенте
Медики представят исследования по иммунологии и аллергологии
2023-05-23T19:37+0500
2023-05-23T19:37+0500
2023-05-23T19:37+0500
узбекистан
ташкент
медицина
наука
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкенте с 23 по 26 мая в рамках Всемирного дня астмы и аллергии пройдет международная конференция, передает Министерство инновационного развития.Темой конференции станет "Проблемы астмы и аллергии, пути их решения". В мероприятии примут участие специалисты в области иммунологии и аллергологии из Узбекистана, России, Кыргызстана и Австрии. Они обсудят новые медицинские практики и разработки.Кроме того, в рамках мероприятия запланирована культурная программа – выставка картин, творческих работ и фотографий, а также онлайн-конкурс детского рисунка.Ранее стало известно, что в Узбекистане появится Центр медицинской генетики.
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узбекистан медицина ташкент наука образование аллергологи конференция
узбекистан медицина ташкент наука образование аллергологи конференция
Аллергологи соберутся на международной конференции в Ташкенте
Специалисты из ведущих медицинских вузов мира представят исследования по иммунологии и аллергологии.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
В Ташкенте с 23 по 26 мая в рамках Всемирного дня астмы и аллергии пройдет международная конференция, передает
Министерство инновационного развития.
Темой конференции станет "Проблемы астмы и аллергии, пути их решения". В мероприятии примут участие специалисты в области иммунологии и аллергологии из Узбекистана, России, Кыргызстана и Австрии. Они обсудят новые медицинские практики и разработки.
Кроме того, в рамках мероприятия запланирована культурная программа – выставка картин, творческих работ и фотографий, а также онлайн-конкурс детского рисунка.
Ранее стало известно
, что в Узбекистане появится Центр медицинской генетики.