https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-konferentsiya-meditsina-allergiya-astma-vrachi-35252305.html

Аллергологи соберутся на международной конференции в Ташкенте

Аллергологи соберутся на международной конференции в Ташкенте

Медики представят исследования по иммунологии и аллергологии

2023-05-23T19:37+0500

2023-05-23T19:37+0500

2023-05-23T19:37+0500

узбекистан

ташкент

медицина

наука

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкенте с 23 по 26 мая в рамках Всемирного дня астмы и аллергии пройдет международная конференция, передает Министерство инновационного развития.Темой конференции станет "Проблемы астмы и аллергии, пути их решения". В мероприятии примут участие специалисты в области иммунологии и аллергологии из Узбекистана, России, Кыргызстана и Австрии. Они обсудят новые медицинские практики и разработки.Кроме того, в рамках мероприятия запланирована культурная программа – выставка картин, творческих работ и фотографий, а также онлайн-конкурс детского рисунка.Ранее стало известно, что в Узбекистане появится Центр медицинской генетики.

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