https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-malayziya-biznes-forum-organizatsiya-obsujdeniye-vstrecha-35224723.html

В Ташкенте пройдет узбекско-малайзийский бизнес-форум

В Ташкенте пройдет узбекско-малайзийский бизнес-форум

В рамках мероприятия планируют подписать меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух стран.

2023-05-23T10:24+0500

2023-05-23T10:24+0500

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узбекистан

малайзия

бизнес-форум

организация

ташкент

тпп

встреча

экономика

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Организацию узбекско-малайзийского бизнес-форума обсудили в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций и ТПП Узбекистана с Хаджи Мухаммадом Амином Фахми, председателем Международной исламской торгово-промышленной палаты Малайзии (MIICCI), сообщает ИА “Дунё”.Гостю рассказали о возможностях, созданных в республике для иностранных инвесторов, а также деятельности свободных экономических зон.Бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран планируют провести в июле 2023 года. На него приедут представители ведущих малазийских компаний, производящих высокотехнологичную продукцию.В рамках мероприятия подпишут Меморандум о сотрудничестве между Международной исламской торгово-промышленной палатой Малайзии и Торгово-промышленной палатой Узбекистана.В дальнейшем такой же бизнес-форум пройдет в Малайзии.Международную исламскую торгово-промышленную палату Малайзии (MIICCI) зарегистрировали в 2022 году. Она состоит из представителей мусульманских деловых кругов Малайзии и имеет свои представительства во всех штатах этой страны.Ранее Узбекистан и Малайзия обсудили сотрудничество в сфере туризма. В частности, в республику приедут малайзийские профессора и студенты, чтобы изучать архитектуру древних городов.

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