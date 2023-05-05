https://uz.sputniknews.ru/20230505/uzbekistan-i-malayziya-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-turizme--34682086.html

Узбекистан и Малайзия обсудили развитие сотрудничества в туризме

Узбекистан и Малайзия обсудили развитие сотрудничества в туризме

Представители двух стран провели встречу.

2023-05-05T20:30+0500

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2023-05-05T20:30+0500

политика

узбекистан

малайзия

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Малайзии в республике Хенди Ассаном, передает пресс-служба узбекского МИД.В ходе встречи стороны обсудили двустороннюю повестку дня, а также развитие узбекско-малайзийского сотрудничества в экономике, политике и культуре.Кроме того, дипломаты рассмотрели вопросы расширения сотрудничества Ташкента и Куала-Лумпура в образовании, туризме и экономической дипломатии.Ранее стало известно, что в Узбекистан приедут 30 профессоров и студентов из Малайзии, чтобы изучать изучат архитектуру древних городов. Читайте также:Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым

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узбекистан и малайзия обсудили развитие сотрудничества в туризме заместитель министра иностранных дел узбекистана бахромжон аълоев встретился с чрезвычайным и полномочным послом малайзии хенди ассаном узбекистан малайзия отношения сотрудничество