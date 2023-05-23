https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-odarenyy-molodej-kursy-nasledniki-mirzo-ulugbeka-35234798.html

В Узбекистане для молодежи откроют курсы "Наследники Мирзо Улугбека"

В Узбекистане для молодежи откроют курсы "Наследники Мирзо Улугбека"

Обучение длительностью 34 недели будет организовано по смешанной образовательной технологии — "Blended learning"

2023-05-23T13:11+0500

2023-05-23T13:11+0500

2023-05-23T13:15+0500

узбекистан

студенты

подготовительные курсы

образование

мирзо улугбек

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане организуются подготовительные курсы "Наследники Мирзо Улугбека". Соответствующее постановление принял Кабмин Узбекистана. Их цель — подготовка кадров по обработке данных и разработке предложений на основе математической статистики и программного обеспечения.Курсы дают возможность повысить квалификацию по следующим направлениям:Обучение могут пройти по конкурсу студенты, успешно окончившие 2 курс госвузов. При этом в первый год обучения принимается не менее 60 слушателей, а в последующие годы их количество будет увеличиваться в зависимости от потребности, говорится в документе.Обучение сроком 34 недели организуется по программе "Blended learning" – смешанной образовательной технологии. Студентов, обучающиеся в регионах, переведут в столицу сроком на год на основе академической мобильности.Слушатели курсов "Наследники Мирзо Улугбека" получают ежемесячную стипендию в четырехкратном размере БРВ (1 млн 320 тыс. сумов). Кроме того, им предоставляется жилье или оплачивается часть арендной платы, предусматривается раз в день во время обучения горячее питание.Также на период учебы студенты получат необходимую компьютерную технику. Они смогут стажироваться в организациях-резидентах IT Park.Слушатели, успешно закончившие курсы, получат сертификат гособразца в соответствующей области, утвержденный Фондом поддержки талантливой молодежи "Мирзо Улугбек" и Университетом Инха в Ташкенте.

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