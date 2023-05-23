https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-virtaulnaya-realnost-tashkentskaya-oblast-obrazovaniye-shkola-ximiya-35249290.html
Школьникам в Ташобласти проводят "виртуальные" уроки химии
Школьникам в Ташобласти проводят "виртуальные" уроки химии
Школьникам в Ташобласти проводят уроки химии в виртуале
2023-05-23T17:54+0500
2023-05-23T17:54+0500
2023-05-23T17:56+0500
образование
узбекистан
инновации
безопасность
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35221349_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_84accda5d28fcc3df7c3af437557781b.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Первая в стране виртуальная химическая лаборатория заработала в школе Ахангаранского района, передает хокимият Ташкентской области.Так, в 12-й общеобразовательной школе ввели программу "Интерактивное обучение VR" по направлению "Умное образование". В ходе урока химии ученики надевают очки виртуальной реальности и переносятся в лабораторию, где могут безопасно проводить химические опыты.Кроме того, Ахангаранский район и город Чирчик получили статус "Инновационного региона".Ранее Sputnik выпустил сюжет о девятикласснике из Бухары, который сам собрал электромобиль.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35221349_53:96:1016:819_1920x0_80_0_0_76e1f35c033bba27091e7728e875ca17.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование узбекистан школьники дети безопасность химия виртуальная реальность инновации ташкентская область
образование узбекистан школьники дети безопасность химия виртуальная реальность инновации ташкентская область
Школьникам в Ташобласти проводят "виртуальные" уроки химии
17:54 23.05.2023 (обновлено: 17:56 23.05.2023)
В одной из школ Ташкентской области уроки химии начали проводить в виртуальной реальности.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Первая в стране виртуальная химическая лаборатория заработала в школе Ахангаранского района, передает
хокимият Ташкентской области.
Так, в 12-й общеобразовательной школе ввели программу "Интерактивное обучение VR" по направлению "Умное образование". В ходе урока химии ученики надевают очки виртуальной реальности и переносятся в лабораторию, где могут безопасно проводить химические опыты.
"Теперь школьникам при проведении лабораторных работ нет необходимости контактировать с химическими веществами. Все будет проходить в виртуальной форме", — уточняет хокимият.
Кроме того, Ахангаранский район и город Чирчик получили статус "Инновационного региона".
Ранее Sputnik выпустил
сюжет о девятикласснике из Бухары, который сам собрал электромобиль.