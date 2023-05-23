https://uz.sputniknews.ru/20230523/uzbekistan-virtaulnaya-realnost-tashkentskaya-oblast-obrazovaniye-shkola-ximiya-35249290.html

Школьникам в Ташобласти проводят "виртуальные" уроки химии

Школьникам в Ташобласти проводят "виртуальные" уроки химии

Школьникам в Ташобласти проводят уроки химии в виртуале

2023-05-23T17:54+0500

2023-05-23T17:54+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Первая в стране виртуальная химическая лаборатория заработала в школе Ахангаранского района, передает хокимият Ташкентской области.Так, в 12-й общеобразовательной школе ввели программу "Интерактивное обучение VR" по направлению "Умное образование". В ходе урока химии ученики надевают очки виртуальной реальности и переносятся в лабораторию, где могут безопасно проводить химические опыты.Кроме того, Ахангаранский район и город Чирчик получили статус "Инновационного региона".Ранее Sputnik выпустил сюжет о девятикласснике из Бухары, который сам собрал электромобиль.

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