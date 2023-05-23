https://uz.sputniknews.ru/20230523/vladimir-xotinenko-narodnyy-artist-rf-master-klass-tashkent-vgik-proyekt-russkiye-sezony-35239829.html
Известный российский кинорежиссер провел мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа
Известный российский кинорежиссер провел мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа
Народный артист России Владимир Хотиненко и киновед Татьяна Яковлева рассказали о принципах съемок фильмов и сериалов, работе в павильоне, монтаже фильмов.
2023-05-23T15:11+0500
2023-05-23T15:11+0500
2023-05-23T15:19+0500
культура
русская культура
вгик
мастер-класс
россия
режиссер
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35233885_69:73:1149:681_1920x0_80_0_0_c98a21a77b336e031c5ea9037d8efca5.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В ташкентском ВГИКе прошел мастер-класс "Фильмы, опередившие время" народного артиста России, кинорежиссера Владимира Хотиненко и профессора кафедры киноведения ВГИК Татьяны Яковлевой, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мастер-класса речь шла о принципах съемок фильмов и сериалов, работе в павильоне, тонкостях раскадровки и монтажа фильмов, стилях кино, режиссуре, операторском мастерстве, актерских школах.Владимир Хотиненко — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Он создал более 30 фильмов и сериалов. В их числе — “Демон революции”, “Наследники”, “1612’”, “Рой”, “Поп”, “Меморандум Парвуса”. В этот же день мастер-класс на тему "Самопрезентация и личный бренд для представителей медийных профессий" проведет актриса Светлана Иванова. Напомним, что мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКА проходят в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом.Ранее мы рассказывали об открытии "Русских сезонов" в Ташкенте.
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35233885_169:25:1249:835_1920x0_80_0_0_7b8612fe44a00eb3e5abb97344d22a36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
культура русская культура вгик мастер-класс россия режиссер ташкент
культура русская культура вгик мастер-класс россия режиссер ташкент
Известный российский кинорежиссер провел мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа
15:11 23.05.2023 (обновлено: 15:19 23.05.2023)
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Народный артист РФ Владимир Хотиненко и киновед Татьяна Яковлева рассказали о принципах съемок фильмов и сериалов, работе в павильоне, монтаже фильмов.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В ташкентском ВГИКе прошел мастер-класс "Фильмы, опередившие время" народного артиста России, кинорежиссера Владимира Хотиненко и профессора кафедры киноведения ВГИК Татьяны Яковлевой, сообщает корреспондент Sputnik.
“Я не в первый раз посещаю ташкентский филиал ВГИКа и вижу, как он развивается. Планирую вскоре приехать с мастер-классами в новом формате, где мы будем анализировать творчество студентов", — рассказал Хотиненко.
В ходе мастер-класса речь шла о принципах съемок фильмов и сериалов, работе в павильоне, тонкостях раскадровки и монтажа фильмов, стилях кино, режиссуре, операторском мастерстве, актерских школах.
Владимир Хотиненко — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Он создал более 30 фильмов и сериалов. В их числе — “Демон революции”, “Наследники”, “1612’”, “Рой”, “Поп”, “Меморандум Парвуса”.
В этот же день мастер-класс на тему "Самопрезентация и личный бренд для представителей медийных профессий" проведет актриса Светлана Иванова.
Напомним, что мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКА проходят в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом.
Ранее мы рассказывали об открытии
"Русских сезонов" в Ташкенте.