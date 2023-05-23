https://uz.sputniknews.ru/20230523/vladimir-xotinenko-narodnyy-artist-rf-master-klass-tashkent-vgik-proyekt-russkiye-sezony-35239829.html

Известный российский кинорежиссер провел мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа

Известный российский кинорежиссер провел мастер-класс для студентов ташкентского ВГИКа

Народный артист России Владимир Хотиненко и киновед Татьяна Яковлева рассказали о принципах съемок фильмов и сериалов, работе в павильоне, монтаже фильмов.

2023-05-23T15:11+0500

2023-05-23T15:11+0500

2023-05-23T15:19+0500

культура

русская культура

вгик

мастер-класс

россия

режиссер

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В ташкентском ВГИКе прошел мастер-класс "Фильмы, опередившие время" народного артиста России, кинорежиссера Владимира Хотиненко и профессора кафедры киноведения ВГИК Татьяны Яковлевой, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мастер-класса речь шла о принципах съемок фильмов и сериалов, работе в павильоне, тонкостях раскадровки и монтажа фильмов, стилях кино, режиссуре, операторском мастерстве, актерских школах.Владимир Хотиненко — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Он создал более 30 фильмов и сериалов. В их числе — “Демон революции”, “Наследники”, “1612’”, “Рой”, “Поп”, “Меморандум Парвуса”. В этот же день мастер-класс на тему "Самопрезентация и личный бренд для представителей медийных профессий" проведет актриса Светлана Иванова. Напомним, что мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКА проходят в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом.Ранее мы рассказывали об открытии "Русских сезонов" в Ташкенте.

россия

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культура русская культура вгик мастер-класс россия режиссер ташкент