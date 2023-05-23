https://uz.sputniknews.ru/20230523/vladimir-zelenskiy-strashnyy-sekret-poteri-vsu-statya-izdaniye-frantsiya-35244458.html
Французы раскрыли страшный секрет Зеленского
Французы раскрыли страшный секрет Зеленского
Журналист газеты Valeurs Actuelles считает, что это — потери ВСУ.
2023-05-23T16:46+0500
2023-05-23T16:46+0500
2023-05-23T16:46+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Число погибших бойцов ВСУ представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Valeurs Actuelles.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов, которые обучали украинских солдат, относительно потерь ВСУ. Автор статьи, ссылаясь на информацию источника, указал, что от 40 до 60 % обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь, вероятнее всего, они уже погибли в бою. Ранее такие же цифры в беседе с РИА Новости озвучил бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.Также Раффрей рассказал, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Вместе с тем баланс сил явно складывается в сторону российской армии. Так, по данным французских военных, у России втрое больше артиллерийского оружия, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.С начала спецоперации Вооруженные силы РФ вывели из строя 428 самолетов, 235 вертолетов, 4 262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1 100 реактивных систем залпового огня, 9 257 танков и других бронемашин, 4 881 орудие полевой артиллерии и 10 379 единиц автомобильной техники.Ранее президент Украины подтвердил потерю Артёмовска.
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украина всу владимир зеленский франция газета статья россия в мире нато
украина всу владимир зеленский франция газета статья россия в мире нато
Французы раскрыли страшный секрет Зеленского
Журналист газеты Valeurs Actuelles считает, что это — потери ВСУ.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Число погибших бойцов ВСУ представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Valeurs Actuelles.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло", — считает обозреватель издания Мериадек Раффрей.
По его словам, киевские власти крайне недовольны вопросами французских инструкторов, которые обучали украинских солдат, относительно потерь ВСУ. Автор статьи, ссылаясь на информацию источника, указал, что от 40 до 60 % обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь, вероятнее всего, они уже погибли в бою. Ранее такие же цифры в беседе с РИА Новости озвучил бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
Также Раффрей рассказал, что у Киева есть от 2,5 до 3 тыс. солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от 5 до 8 тыс. человек. Вместе с тем баланс сил явно складывается в сторону российской армии. Так, по данным французских военных, у России втрое больше артиллерийского оружия, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.
С начала спецоперации Вооруженные силы РФ вывели из строя 428 самолетов, 235 вертолетов, 4 262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1 100 реактивных систем залпового огня, 9 257 танков и других бронемашин, 4 881 орудие полевой артиллерии и 10 379 единиц автомобильной техники.