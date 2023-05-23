В Ташкентском зоопарке родились птенцы ибисов — фото
15:52 23.05.2023 (обновлено: 16:13 23.05.2023)
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
Птенцы родились слабыми, но уже через 5-6 недель станут совсем самостоятельными.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкентском зоопарке родились птенцы священного ибиса, передает пресс-служба парка.
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
Самка высиживала яйца в течение 21 дня. Птенцы появились на свет слабыми и худыми, но уже через несколько часов после рождения начали активно откармливаться.
"Уже через несколько часов после рождения они подали сигнал о том, что хотят есть, и мама покормила своих малышей. Окрепшие птенцы обычно становятся полностью самостоятельными через 5–6 недель", — написала пресс-служба зоопарка.
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
Ранее пополнение произошло в зоопарке Термеза — там родились детеныши редких животных.
Напомним, священный ибис — это птица из семейства ибисовых. Получил такое название, потому что был священной птицей в древнем Египте и символом бога Тота.