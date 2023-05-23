https://uz.sputniknews.ru/20230523/zoopark-tashkent-ptentsy-svyaschennyy-ibis-foto-35244548.html

В Ташкентском зоопарке родились птенцы ибисов — фото

В Ташкентском зоопарке родились птенцы ибисов — фото

Новорожденные птенцы активно едят и растут

2023-05-23T15:52+0500

2023-05-23T15:52+0500

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общество

ташкентский зоопарк

фото

экзотические птицы

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкентском зоопарке родились птенцы священного ибиса, передает пресс-служба парка.Самка высиживала яйца в течение 21 дня. Птенцы появились на свет слабыми и худыми, но уже через несколько часов после рождения начали активно откармливаться.Ранее пополнение произошло в зоопарке Термеза — там родились детеныши редких животных.Напомним, священный ибис — это птица из семейства ибисовых. Получил такое название, потому что был священной птицей в древнем Египте и символом бога Тота.

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