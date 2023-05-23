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https://uz.sputniknews.ru/20230523/zoopark-tashkent-ptentsy-svyaschennyy-ibis-foto-35244548.html
В Ташкентском зоопарке родились птенцы ибисов — фото
В Ташкентском зоопарке родились птенцы ибисов — фото
Новорожденные птенцы активно едят и растут
2023-05-23T15:52+0500
2023-05-23T16:13+0500
общество
ташкентский зоопарк
фото
экзотические птицы
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкентском зоопарке родились птенцы священного ибиса, передает пресс-служба парка.Самка высиживала яйца в течение 21 дня. Птенцы появились на свет слабыми и худыми, но уже через несколько часов после рождения начали активно откармливаться.Ранее пополнение произошло в зоопарке Термеза — там родились детеныши редких животных.Напомним, священный ибис — это птица из семейства ибисовых. Получил такое название, потому что был священной птицей в древнем Египте и символом бога Тота.
ташкент
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общество ташкентский зоопарк ташкент узбекистан фото птицы природа
общество ташкентский зоопарк ташкент узбекистан фото птицы природа

В Ташкентском зоопарке родились птенцы ибисов — фото

15:52 23.05.2023 (обновлено: 16:13 23.05.2023)
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© Foto : Ташкентский зоопарк
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Птенцы родились слабыми, но уже через 5-6 недель станут совсем самостоятельными.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкентском зоопарке родились птенцы священного ибиса, передает пресс-служба парка.
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
Самка высиживала яйца в течение 21 дня. Птенцы появились на свет слабыми и худыми, но уже через несколько часов после рождения начали активно откармливаться.

"Уже через несколько часов после рождения они подали сигнал о том, что хотят есть, и мама покормила своих малышей. Окрепшие птенцы обычно становятся полностью самостоятельными через 5–6 недель", — написала пресс-служба зоопарка.

© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
© Foto : Ташкентский зоопаркВ Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
В Ташкентском зоопарке вылупились птенцы священных ибисов.
© Foto : Ташкентский зоопарк
Ранее пополнение произошло в зоопарке Термеза — там родились детеныши редких животных.
Напомним, священный ибис — это птица из семейства ибисовых. Получил такое название, потому что был священной птицей в древнем Египте и символом бога Тота.
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