Редкие животные родились в термезском зоопарке
11:53 20.04.2023 (обновлено: 12:21 20.04.2023)
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Детеныши появились у африканской овцы и самки бухарского горного барана.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В термезском зоопарке пополнение — у африканской овцы и самки бухарского горного барана родились детеныши, сообщает министерство природных ресурсов республики.
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Африканская овца встречается в основном в Северо-Восточной Африке. Это редкое животное относится к роду парнокопытных. Период беременности составляет 150-160 дней, рождаются до 1-2 детенышей.
Живут африканские овцы семьями, питаются травой, растениями. Продолжительность их жизни — от 12 до 17 лет.
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Бухарский горный баран тоже редкое животное. Питается травой, занесен в Красную книгу Узбекистана. Встречается в степях Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Беременность у самки длится 165 дней, а продолжительность жизни этих животных составляет от 12 до 15 лет.
Читайте также: