https://uz.sputniknews.ru/20230420/detenyshi-redkih-zhivotnyh-rodilis-termezskom-zooparke-34114775.html

Редкие животные родились в термезском зоопарке

Редкие животные родились в термезском зоопарке

Детеныши появились у африканской овцы и самки бухарского горного барана

2023-04-20T11:53+0500

2023-04-20T11:53+0500

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узбекистан

термез

зоопарк

красная книга

животные

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В термезском зоопарке пополнение — у африканской овцы и самки бухарского горного барана родились детеныши, сообщает министерство природных ресурсов республики.Африканская овца встречается в основном в Северо-Восточной Африке. Это редкое животное относится к роду парнокопытных. Период беременности составляет 150-160 дней, рождаются до 1-2 детенышей. Живут африканские овцы семьями, питаются травой, растениями. Продолжительность их жизни — от 12 до 17 лет. Бухарский горный баран тоже редкое животное. Питается травой, занесен в Красную книгу Узбекистана. Встречается в степях Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.Беременность у самки длится 165 дней, а продолжительность жизни этих животных составляет от 12 до 15 лет.Читайте также:

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