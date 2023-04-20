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https://uz.sputniknews.ru/20230420/detenyshi-redkih-zhivotnyh-rodilis-termezskom-zooparke-34114775.html
Редкие животные родились в термезском зоопарке
Редкие животные родились в термезском зоопарке
Детеныши появились у африканской овцы и самки бухарского горного барана
2023-04-20T11:53+0500
2023-04-20T12:21+0500
узбекистан
термез
зоопарк
красная книга
животные
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В термезском зоопарке пополнение — у африканской овцы и самки бухарского горного барана родились детеныши, сообщает министерство природных ресурсов республики.Африканская овца встречается в основном в Северо-Восточной Африке. Это редкое животное относится к роду парнокопытных. Период беременности составляет 150-160 дней, рождаются до 1-2 детенышей. Живут африканские овцы семьями, питаются травой, растениями. Продолжительность их жизни — от 12 до 17 лет. Бухарский горный баран тоже редкое животное. Питается травой, занесен в Красную книгу Узбекистана. Встречается в степях Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.Беременность у самки длится 165 дней, а продолжительность жизни этих животных составляет от 12 до 15 лет.Читайте также:
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термез
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узбекистан термез зоопарк редкие животные красная книга детеныши африканская овца бухарский горный баран
узбекистан термез зоопарк редкие животные красная книга детеныши африканская овца бухарский горный баран

Редкие животные родились в термезском зоопарке

11:53 20.04.2023 (обновлено: 12:21 20.04.2023)
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
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Детеныши появились у африканской овцы и самки бухарского горного барана.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В термезском зоопарке пополнение — у африканской овцы и самки бухарского горного барана родились детеныши, сообщает министерство природных ресурсов республики.
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
В Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Африканская овца встречается в основном в Северо-Восточной Африке. Это редкое животное относится к роду парнокопытных. Период беременности составляет 150-160 дней, рождаются до 1-2 детенышей.
Живут африканские овцы семьями, питаются травой, растениями. Продолжительность их жизни — от 12 до 17 лет.
© пресс-служба министерства природных ресурсов УзбекистанаВ Термезском зоопарке родились редкие животные
В Термезском зоопарке родились редкие животные - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
В Термезском зоопарке родились редкие животные
© пресс-служба министерства природных ресурсов Узбекистана
Бухарский горный баран тоже редкое животное. Питается травой, занесен в Красную книгу Узбекистана. Встречается в степях Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Беременность у самки длится 165 дней, а продолжительность жизни этих животных составляет от 12 до 15 лет.
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