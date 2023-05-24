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https://uz.sputniknews.ru/20230524/35267005.html
Узбекистан и Азербайджан активизируют культурное сотрудничество
Узбекистан и Азербайджан активизируют культурное сотрудничество
В столицах республик планируют провести дни культуры Ташкента и Баку.
2023-05-24T11:01+0500
2023-05-24T11:01+0500
узбекистан
азербайджан
ташкент
баку
сотрудничество
культура
общество
шавкат умурзаков
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между Узбекистаном и Азербайджаном обсудили в ходе встречи и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с делегацией во главе председателем Государственного комитета по работе с диаспорой республики Азербайджан Фуадом Мурадовым.Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.Умурзаков поздравил гостей с прошедшим 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева, известного азербайджанского политического и общественного деятеля. Мероприятия в честь этой даты прошли и в Ташкенте.В свою очередь Фуад Мурадов высоко оценил благоустройство и озеленение Ташкента и выразил признательность за уважение и внимание к культуре Азербайджана, а также к более 40 тыс. азербайджанцев, проживающих в столице Узбекистана.Стороны договорились продолжить практический диалог, развивать дружеские и партнерские отношения.
узбекистан
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узбекистан ташкент азербайджан баку сотрудничество шавкат умурзаков культура общество
узбекистан ташкент азербайджан баку сотрудничество шавкат умурзаков культура общество

Узбекистан и Азербайджан активизируют культурное сотрудничество

11:01 24.05.2023
© Хокимият города ТашкентаОбсуждено культурное сотрудничество с Азербайджаном
Обсуждено культурное сотрудничество с Азербайджаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Хокимият города Ташкента
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В столицах республик планируют провести Дни культуры Ташкента и Баку.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между Узбекистаном и Азербайджаном обсудили в ходе встречи и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с делегацией во главе председателем Государственного комитета по работе с диаспорой республики Азербайджан Фуадом Мурадовым.
Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.
Умурзаков поздравил гостей с прошедшим 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева, известного азербайджанского политического и общественного деятеля. Мероприятия в честь этой даты прошли и в Ташкенте.
“Подчеркнув поступательное развитие двусторонних отношений на основе документов и договоренностей, подписанных на встречах на высоком уровне глав двух государств, он отметил, что в экономике, сфере услуг, культуре, туризме, образовании и других направлениях есть большой неиспользованный потенциал. В частности, в целях ускорения культурного сотрудничества он предложил провести Дни Баку в Ташкенте и Дни Ташкента в Баку”, — говорится в сообщении.
В свою очередь Фуад Мурадов высоко оценил благоустройство и озеленение Ташкента и выразил признательность за уважение и внимание к культуре Азербайджана, а также к более 40 тыс. азербайджанцев, проживающих в столице Узбекистана.
Стороны договорились продолжить практический диалог, развивать дружеские и партнерские отношения.
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