https://uz.sputniknews.ru/20230524/35267005.html

Узбекистан и Азербайджан активизируют культурное сотрудничество

Узбекистан и Азербайджан активизируют культурное сотрудничество

В столицах республик планируют провести дни культуры Ташкента и Баку.

2023-05-24T11:01+0500

2023-05-24T11:01+0500

2023-05-24T11:01+0500

узбекистан

азербайджан

ташкент

баку

сотрудничество

культура

общество

шавкат умурзаков

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Двустороннее взаимодействие между Узбекистаном и Азербайджаном обсудили в ходе встречи и. о. хокима Ташкента Шавката Умурзакова с делегацией во главе председателем Государственного комитета по работе с диаспорой республики Азербайджан Фуадом Мурадовым.Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.Умурзаков поздравил гостей с прошедшим 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева, известного азербайджанского политического и общественного деятеля. Мероприятия в честь этой даты прошли и в Ташкенте.В свою очередь Фуад Мурадов высоко оценил благоустройство и озеленение Ташкента и выразил признательность за уважение и внимание к культуре Азербайджана, а также к более 40 тыс. азербайджанцев, проживающих в столице Узбекистана.Стороны договорились продолжить практический диалог, развивать дружеские и партнерские отношения.

узбекистан

ташкент

баку

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