https://uz.sputniknews.ru/20230524/ferganskiy-npz-vypusk-benzinov-klassa-evro-5-modernizatsiya-35279637.html
Ферганский НПЗ может начать выпуск бензинов класса Евро 5 – первым в Узбекистане
Ферганский НПЗ может начать выпуск бензинов класса Евро 5 – первым в Узбекистане
На заводе полным ходом идет модернизация оборудования и процессов, обновление завода завершилось на треть, сообщили в пресс-службе компании.
2023-05-24T14:26+0500
2023-05-24T14:26+0500
2023-05-24T15:31+0500
узбекистан
ферганский нефтеперерабатывающий завод
модернизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/0a/14514528_0:144:1070:746_1920x0_80_0_0_9ec6ecccf5d74e24463a9789771fd429.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод может в скором времени стать единственным в Узбекистане предприятием, выпускающим бензины класса Евро 5 и смазочные масла группы II+/III по API, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе завода.В настоящее время на предприятии идет масштабная программа модернизации, благодаря которой к 2024 году завод расширит продуктовую линейку и повысит качество продукции, сообщили в пресс-службе.Для этого на заводе устанавливают новое оборудование: установки для гидрокрекинга, производства водорода и короткоцикловой адсорбции, новые реакторы и катализатор гидроочистки.Предприятие также борется за снижение безвозвратных потерь углеводородов. Для этого на заводе устанавливают современные резервуары разного объема, современную систему контроля и метрологических расчетов, уже установили промышленное оборудование по переработке нефтяных шламов, которое позволяет повторно использовать нефтяные отходы.Всего на модернизацию завода привлекли более $249,6 млн внешних инвестиций и собственных средств.Напомним, в рамках программы приватизации компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) приобрела Ферганский нефтеперерабатывающий завод в мае прошлого года, взяв на себя обязательство модернизировать оборудование и наладить производство современных и более экологически безопасных бензина и дизельного топлива.Ранее мы сообщали, что Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/0a/14514528_199:137:1041:768_1920x0_80_0_0_c1389e23a899e28889c3aeb72a4ec3f1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ферганский нефтеперерабатывающий завод фнпз выпуск бензинов класса евро 5 модернизация sanoat energetika guruhi saneg seg оборудование инвестиции
узбекистан ферганский нефтеперерабатывающий завод фнпз выпуск бензинов класса евро 5 модернизация sanoat energetika guruhi saneg seg оборудование инвестиции
Ферганский НПЗ может начать выпуск бензинов класса Евро 5 – первым в Узбекистане
14:26 24.05.2023 (обновлено: 15:31 24.05.2023)
На заводе полным ходом идет модернизация оборудования и процессов, обновление завода завершилось на треть, сообщили в пресс-службе компании.
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод может в скором времени стать единственным в Узбекистане предприятием, выпускающим бензины класса Евро 5 и смазочные масла группы II+/III по API, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе завода.
В настоящее время на предприятии идет масштабная программа модернизации, благодаря которой к 2024 году завод расширит продуктовую линейку и повысит качество продукции, сообщили в пресс-службе.
Для этого на заводе устанавливают новое оборудование: установки для гидрокрекинга, производства водорода и короткоцикловой адсорбции, новые реакторы и катализатор гидроочистки.
"В рамках проекта предусмотрено увеличение объема загрузки производственных мощностей ФНПЗ до 2 млн тонн в год. Предприятие будет снабжаться как местным сырьем, добытым на месторождениях Saneg, так и импортным", – отметил заместитель директора по модернизации и перспективному развитию Абдусалом Абдуманоний.
Предприятие также борется за снижение безвозвратных потерь углеводородов. Для этого на заводе устанавливают современные резервуары разного объема, современную систему контроля и метрологических расчетов, уже установили промышленное оборудование по переработке нефтяных шламов, которое позволяет повторно использовать нефтяные отходы.
Всего на модернизацию завода привлекли более $249,6 млн внешних инвестиций и собственных средств.
Напомним, в рамках программы приватизации компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) приобрела Ферганский нефтеперерабатывающий завод в мае прошлого года, взяв на себя обязательство модернизировать оборудование и наладить производство современных и более экологически безопасных бензина и дизельного топлива.