https://uz.sputniknews.ru/20230524/ferganskiy-npz-vypusk-benzinov-klassa-evro-5-modernizatsiya-35279637.html

Ферганский НПЗ может начать выпуск бензинов класса Евро 5 – первым в Узбекистане

Ферганский НПЗ может начать выпуск бензинов класса Евро 5 – первым в Узбекистане

На заводе полным ходом идет модернизация оборудования и процессов, обновление завода завершилось на треть, сообщили в пресс-службе компании.

2023-05-24T14:26+0500

2023-05-24T14:26+0500

2023-05-24T15:31+0500

узбекистан

ферганский нефтеперерабатывающий завод

модернизация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/0a/14514528_0:144:1070:746_1920x0_80_0_0_9ec6ecccf5d74e24463a9789771fd429.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод может в скором времени стать единственным в Узбекистане предприятием, выпускающим бензины класса Евро 5 и смазочные масла группы II+/III по API, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе завода.В настоящее время на предприятии идет масштабная программа модернизации, благодаря которой к 2024 году завод расширит продуктовую линейку и повысит качество продукции, сообщили в пресс-службе.Для этого на заводе устанавливают новое оборудование: установки для гидрокрекинга, производства водорода и короткоцикловой адсорбции, новые реакторы и катализатор гидроочистки.Предприятие также борется за снижение безвозвратных потерь углеводородов. Для этого на заводе устанавливают современные резервуары разного объема, современную систему контроля и метрологических расчетов, уже установили промышленное оборудование по переработке нефтяных шламов, которое позволяет повторно использовать нефтяные отходы.Всего на модернизацию завода привлекли более $249,6 млн внешних инвестиций и собственных средств.Напомним, в рамках программы приватизации компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) приобрела Ферганский нефтеперерабатывающий завод в мае прошлого года, взяв на себя обязательство модернизировать оборудование и наладить производство современных и более экологически безопасных бензина и дизельного топлива.Ранее мы сообщали, что Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет выпускать новый вид авиакеросина

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ферганский нефтеперерабатывающий завод фнпз выпуск бензинов класса евро 5 модернизация sanoat energetika guruhi saneg seg оборудование инвестиции