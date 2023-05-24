https://uz.sputniknews.ru/20230524/kontseptsiya-formirovaniye-obschiy-rynok-trud-ispolkom-sng-35273740.html
Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ
Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ
В штаб-квартире СНГ прошло заседание, посвященное этому вопросу
2023-05-24T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, сообщает Исполком СНГ. Заседание, посвященное этому вопросу, прошло в штаб-квартире СНГ.В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Напомним, что актуализация Концепции и разработка Плана мероприятий по ее реализации прописаны в Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021 — 2025 годы) Стратегии экономразвития СНГ на период до 2030 года.
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узбекистан концепция этап формирование общий рынок труд регулирование миграция рабочая сила армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан узбекистан исполнительный комитет снг
узбекистан концепция этап формирование общий рынок труд регулирование миграция рабочая сила армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан узбекистан исполнительный комитет снг
Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ
12:54 24.05.2023 (обновлено: 13:00 24.05.2023)
В штаб-квартире СНГ прошло заседание, посвященное этому вопросу.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, сообщает Исполком СНГ
.
Заседание, посвященное этому вопросу, прошло в штаб-квартире СНГ.
В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
"Обсудив поступившие от государств замечания и предложения к проектам документов, участники заседания доработали и большинством голосов согласовали проект Концепции. Уже в ближайшее время материалы заседания экспертной группы будут направлены на внутригосударственное согласование, после чего в установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ", — говорится в сообщении.
Напомним, что актуализация Концепции и разработка Плана мероприятий по ее реализации прописаны в Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021 — 2025 годы) Стратегии экономразвития СНГ на период до 2030 года.