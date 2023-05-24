https://uz.sputniknews.ru/20230524/kontseptsiya-formirovaniye-obschiy-rynok-trud-ispolkom-sng-35273740.html

Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ

Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ

В штаб-квартире СНГ прошло заседание, посвященное этому вопросу

2023-05-24T12:54+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, сообщает Исполком СНГ. Заседание, посвященное этому вопросу, прошло в штаб-квартире СНГ.В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Напомним, что актуализация Концепции и разработка Плана мероприятий по ее реализации прописаны в Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021 — 2025 годы) Стратегии экономразвития СНГ на период до 2030 года.

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