Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230524/kontseptsiya-formirovaniye-obschiy-rynok-trud-ispolkom-sng-35273740.html
Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ
Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ
В штаб-квартире СНГ прошло заседание, посвященное этому вопросу
2023-05-24T12:54+0500
2023-05-24T13:00+0500
узбекистан
снг
снг
страны снг
армения
беларусь
казахстан
кыргызстан
россия
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35273940_167:28:1092:548_1920x0_80_0_0_bc0423b1d2d71accefa759db6f0e7c6e.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, сообщает Исполком СНГ. Заседание, посвященное этому вопросу, прошло в штаб-квартире СНГ.В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Напомним, что актуализация Концепции и разработка Плана мероприятий по ее реализации прописаны в Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021 — 2025 годы) Стратегии экономразвития СНГ на период до 2030 года.
узбекистан
снг
армения
беларусь
казахстан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35273940_260:67:1003:624_1920x0_80_0_0_0ac673aa614bb820ddb3809358fbe275.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан концепция этап формирование общий рынок труд регулирование миграция рабочая сила армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан узбекистан исполнительный комитет снг
узбекистан концепция этап формирование общий рынок труд регулирование миграция рабочая сила армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан узбекистан исполнительный комитет снг

Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда согласовали — Исполком СНГ

12:54 24.05.2023 (обновлено: 13:00 24.05.2023)
© Foto : Исполком СНГЗаседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран СНГ.
Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Foto : Исполком СНГ
Подписаться на
НовостиTelegram
В штаб-квартире СНГ прошло заседание, посвященное этому вопросу.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы, сообщает Исполком СНГ.
Заседание, посвященное этому вопросу, прошло в штаб-квартире СНГ.
В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
"Обсудив поступившие от государств замечания и предложения к проектам документов, участники заседания доработали и большинством голосов согласовали проект Концепции. Уже в ближайшее время материалы заседания экспертной группы будут направлены на внутригосударственное согласование, после чего в установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ", — говорится в сообщении.
Напомним, что актуализация Концепции и разработка Плана мероприятий по ее реализации прописаны в Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021 — 2025 годы) Стратегии экономразвития СНГ на период до 2030 года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0