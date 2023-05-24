Как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое — фото, видео
14:53 24.05.2023 (обновлено: 15:15 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в резиденции “Куксарой” прошла церемония официальной встречи главы Сингапура, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокую гостью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Президенты обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.