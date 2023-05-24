https://uz.sputniknews.ru/20230524/kuksaroy-shavkat-mirziyoyev-prezident-singapura-xalima-yakub-ofitsialnaya-vstrecha-35279914.html

Как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое — фото, видео

Как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое — фото, видео

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в республике с государственным визитом.

2023-05-24T14:53+0500

2023-05-24T14:53+0500

2023-05-24T15:15+0500

узбекистан

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политика

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в резиденции “Куксарой” прошла церемония официальной встречи главы Сингапура, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокую гостью.Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.Президенты обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.

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