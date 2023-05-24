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https://uz.sputniknews.ru/20230524/kuksaroy-shavkat-mirziyoyev-prezident-singapura-xalima-yakub-ofitsialnaya-vstrecha-35279914.html
Как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое — фото, видео
Как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое — фото, видео
По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в республике с государственным визитом.
2023-05-24T14:53+0500
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узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
президент
сингапур
халима якуб
государственный визит
ташкент
встреча
политика
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в резиденции “Куксарой” прошла церемония официальной встречи главы Сингапура, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокую гостью.Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.Президенты обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев президент сингапур халима якуб ташкент государственный визит встреча церемония политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев президент сингапур халима якуб ташкент государственный визит встреча церемония политика

Как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое — фото, видео

14:53 24.05.2023 (обновлено: 15:15 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в резиденции “Куксарой” прошла церемония официальной встречи главы Сингапура, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
На площади перед резиденцией выстроили почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев тепло встретил высокую гостью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Церемония официальной встречи Президента Республики Сингапур Халимы Якуб.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.
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