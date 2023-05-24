https://uz.sputniknews.ru/20230524/namanganskaya-oblast-kontrol-klimat-tsentr-35296547.html
В Наманганской области запустили климатический ситуационный центр – объясняем зачем
В Наманганской области запустили климатический ситуационный центр – объясняем зачем
Центр собирает данные о климатических изменениях.
2023-05-24T18:55+0500
2023-05-24T18:55+0500
2023-05-24T19:17+0500
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природа
климат
наманган
узбекистан
погода
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Туракурганском районе начал работу климатический ситуационный центр, передает хокимият Наманганской области.В церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Узбекистане Такаши Хатори, постоянная представительница ПРООН Матильда Димовска, директор Агентства "Узгидрометеорология" Шерзод Хабибуллаев и заместитель хокима области Ботир Нуриддинов.Центр создали на базе метеорологического радара. Он представляет собой помещение, оснащенное специальным оборудованием для сбора, мониторинга и обработки погодных явлений в режиме реального времени.Планируется, что центр будет информировать фермеров и других работников сельскохозяйственной сферы о климатических изменениях, происходящих в области.Ранее Sputnik написал о том, что в Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций.
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общество природа климат наманган узбекистан погода климатический ситуационный центр
общество природа климат наманган узбекистан погода климатический ситуационный центр
В Наманганской области запустили климатический ситуационный центр – объясняем зачем
18:55 24.05.2023 (обновлено: 19:17 24.05.2023)
Центр будет собирать данные о всех климатических изменениях, происходящих в Наманганской области.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В Туракурганском районе начал работу климатический ситуационный центр, передает
хокимият Наманганской области.
В церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Узбекистане Такаши Хатори, постоянная представительница ПРООН Матильда Димовска, директор Агентства "Узгидрометеорология" Шерзод Хабибуллаев и заместитель хокима области Ботир Нуриддинов.
Центр создали на базе метеорологического радара. Он представляет собой помещение, оснащенное специальным оборудованием для сбора, мониторинга и обработки погодных явлений в режиме реального времени.
Планируется, что центр будет информировать фермеров и других работников сельскохозяйственной сферы о климатических изменениях, происходящих в области.
Ранее Sputnik написал
о том, что в Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций.