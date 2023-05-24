https://uz.sputniknews.ru/20230524/namanganskaya-oblast-kontrol-klimat-tsentr-35296547.html

В Наманганской области запустили климатический ситуационный центр – объясняем зачем

В Наманганской области запустили климатический ситуационный центр – объясняем зачем

Центр собирает данные о климатических изменениях.

2023-05-24T18:55+0500

2023-05-24T18:55+0500

2023-05-24T19:17+0500

общество

природа

климат

наманган

узбекистан

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35296200_85:19:1153:620_1920x0_80_0_0_2ed378ba404a3f881e2587900e53f270.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Туракурганском районе начал работу климатический ситуационный центр, передает хокимият Наманганской области.В церемонии открытия приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Узбекистане Такаши Хатори, постоянная представительница ПРООН Матильда Димовска, директор Агентства "Узгидрометеорология" Шерзод Хабибуллаев и заместитель хокима области Ботир Нуриддинов.Центр создали на базе метеорологического радара. Он представляет собой помещение, оснащенное специальным оборудованием для сбора, мониторинга и обработки погодных явлений в режиме реального времени.Планируется, что центр будет информировать фермеров и других работников сельскохозяйственной сферы о климатических изменениях, происходящих в области.Ранее Sputnik написал о том, что в Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций.

наманган

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество природа климат наманган узбекистан погода климатический ситуационный центр