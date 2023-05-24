https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-stroitelstvo-solnechnyye-vetryanyye-elektrostantsii-alternativnaya-energetika-35290199.html

В Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций — где именно

В Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций — где именно

Солнечные и ветряные электростанции мощностью 4,8 гигаватт появятся в пяти городах и одной области республики.

2023-05-24T17:09+0500

2023-05-24T17:09+0500

2023-05-24T17:19+0500

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ветровая энергетика

солнечная электростанция

солнечная энергия

ветряная электростанция

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму $4,4 млрд построят в Самарканде, Бухаре, Джизаке, Андижане, Фергане и Ташкентской области, рассказали Sputnik в Минэнерго.Соответствующие договоренности достигнуты в рамках недавнего госвизита Мирзиёева в Китай.Ранее Sputnik сообщал, что главу республики ознакомили с состоянием внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в учреждениях соцсферы и госведомствах.В этом году планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт.

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