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https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-stroitelstvo-solnechnyye-vetryanyye-elektrostantsii-alternativnaya-energetika-35290199.html
В Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций — где именно
В Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций — где именно
Солнечные и ветряные электростанции мощностью 4,8 гигаватт появятся в пяти городах и одной области республики.
2023-05-24T17:09+0500
2023-05-24T17:19+0500
узбекистан
энергетика
ветровая энергетика
солнечная электростанция
солнечная энергия
ветряная электростанция
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму $4,4 млрд построят в Самарканде, Бухаре, Джизаке, Андижане, Фергане и Ташкентской области, рассказали Sputnik в Минэнерго.Соответствующие договоренности достигнуты в рамках недавнего госвизита Мирзиёева в Китай.Ранее Sputnik сообщал, что главу республики ознакомили с состоянием внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в учреждениях соцсферы и госведомствах.В этом году планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт.
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узбекистан энергетика ветровая энергетика солнечная электростанция солнечная энергия ветряная электростанция президент президент узбекистана шавкат мирзиёев
узбекистан энергетика ветровая энергетика солнечная электростанция солнечная энергия ветряная электростанция президент президент узбекистана шавкат мирзиёев

В Узбекистане построят 11 солнечных и ветряных электростанций — где именно

17:09 24.05.2023 (обновлено: 17:19 24.05.2023)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Солнечные и ветряные электростанции мощностью 4,8 гигаватт появятся в пяти городах и одной области республики.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму $4,4 млрд построят в Самарканде, Бухаре, Джизаке, Андижане, Фергане и Ташкентской области, рассказали Sputnik в Минэнерго.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВетряная электростанция
Ветряная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Ветряная электростанция
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках недавнего госвизита Мирзиёева в Китай.
Ранее Sputnik сообщал, что главу республики ознакомили с состоянием внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в учреждениях соцсферы и госведомствах.
В этом году планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт.
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