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Каким должен быть правильный перекус на работе
Каким должен быть правильный перекус на работе
Продукты с высоким содержанием белков и жиров помогут поддержать работоспособность днем и не переесть вечером.
2023-05-24T07:00+0500
2023-05-24T07:00+0500
это интересно
зож
здоровье
правильное питание
мнение эксперта
продукты
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О правильных продуктах для перекуса на работе рассказала нутрициолог Арина Носаева, сообщает РИА Новости.Она рекомендовала стараться находить время для полноценного приема пищи, однако если это сложно, выбирать для перекуса правильные продукты.Кроме того, она добавила, что многие делают выбор не в пользу полезной пищи, а это влечет за собой определенные сложности.В качестве подходящего варианта перекуса она рекомендовала орехи или йогурт, так как они содержат клетчатку, белок и жиры."Выходом из ситуации также может быть пара кусочков шоколада без сахара и сахарозаменителей. Кроме того, сейчас в продаже есть ореховые пасты, но нужно смотреть, чтобы состав был чистый”, — предупредила Носаева. По ее словам, лучше съесть простой хлебец с такой пастой, чем яблоко.Ранее мы рассказывали о завтраке, который не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда.
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зож здоровье правильное питание мнение эксперта продукты
зож здоровье правильное питание мнение эксперта продукты

Каким должен быть правильный перекус на работе

07:00 24.05.2023
CC0 / Pixabay / Йогурт с фруктами и орехами
Йогурт с фруктами и орехами - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
CC0 / Pixabay /
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Продукты с высоким содержанием белков и жиров помогут поддержать работоспособность днем и не переесть вечером.
О правильных продуктах для перекуса на работе рассказала нутрициолог Арина Носаева, сообщает РИА Новости.
Она рекомендовала стараться находить время для полноценного приема пищи, однако если это сложно, выбирать для перекуса правильные продукты.

"Правильный перекус — это перекус, который содержит в себе белки и жиры, например, птица рыба, мясо, яйца, морепродукты, субпродукты, паштет. Также жиры — это орехи, маслины, сливочное масло, оливковое масло", — объяснила Носаева.

© Foto : Aregnaz MargaryanБазркани
Базркани - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Базркани
© Foto : Aregnaz Margaryan
Кроме того, она добавила, что многие делают выбор не в пользу полезной пищи, а это влечет за собой определенные сложности.
"Если бы вы съели яйцо и огурец, вы бы получили энергию, питание для организма и все полезные микроэлементы, а хватило бы этой сытости надолго. Проблема в том, что батончик купить можно везде, а носить с собой контейнер не каждый захочет", – рассказала специалист.
© Depositphotos.com / LiSa_16Здоровый плотный завтрак
Здоровый плотный завтрак - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Здоровый плотный завтрак
© Depositphotos.com / LiSa_16
В качестве подходящего варианта перекуса она рекомендовала орехи или йогурт, так как они содержат клетчатку, белок и жиры.
© Госкомстат УзбекистанаЙогурт
В Узбекистане произвели 2,2 тыс. тонн йогурта за пять месяцев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Йогурт
© Госкомстат Узбекистана
© SputnikОрехи и изюм
Стенд Узбекистана на выставке WorldFood Moscow 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Орехи и изюм
© Sputnik
"Выходом из ситуации также может быть пара кусочков шоколада без сахара и сахарозаменителей. Кроме того, сейчас в продаже есть ореховые пасты, но нужно смотреть, чтобы состав был чистый”, — предупредила Носаева. По ее словам, лучше съесть простой хлебец с такой пастой, чем яблоко.
Ранее мы рассказывали о завтраке, который не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда.
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