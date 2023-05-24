https://uz.sputniknews.ru/20230524/rabota-perekus-pravilnoye-pitaniye-spetsialist-rekomendatsii-35249575.html

Каким должен быть правильный перекус на работе

Каким должен быть правильный перекус на работе

Продукты с высоким содержанием белков и жиров помогут поддержать работоспособность днем и не переесть вечером.

2023-05-24T07:00+0500

2023-05-24T07:00+0500

2023-05-24T07:00+0500

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О правильных продуктах для перекуса на работе рассказала нутрициолог Арина Носаева, сообщает РИА Новости.Она рекомендовала стараться находить время для полноценного приема пищи, однако если это сложно, выбирать для перекуса правильные продукты.Кроме того, она добавила, что многие делают выбор не в пользу полезной пищи, а это влечет за собой определенные сложности.В качестве подходящего варианта перекуса она рекомендовала орехи или йогурт, так как они содержат клетчатку, белок и жиры."Выходом из ситуации также может быть пара кусочков шоколада без сахара и сахарозаменителей. Кроме того, сейчас в продаже есть ореховые пасты, но нужно смотреть, чтобы состав был чистый”, — предупредила Носаева. По ее словам, лучше съесть простой хлебец с такой пастой, чем яблоко.Ранее мы рассказывали о завтраке, который не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда.

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