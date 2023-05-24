Президент Узбекистана поздравил выпускников с последним звонком
© Пресс-служба президента Узбекистана.Шавкат Мирзиёев встретился с президеном Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
Шавкат Мирзиёев призвал выпускников школ продолжать образование для достижения новых высот.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил школьников с предстоящим последним звонком, передает пресс-служба президента.
"От всего сердца поздравляю всех вас с получением аттестатов зрелости и вступлением в самостоятельную жизнь. В этот долгожданный день 25 мая более чем в 10 тысячах школ страны звучит "последний звонок", около 392 тысяч юношей и девушек прощаются с родной школой и любимыми учителями",- сказал Мирзиеев.
Узбекистан уделяет особое внимание развитию образования. На сегодняшний день в стране открыто более 10 тыс. государственных школ, а также множество негосударственных учебных заведений.
В 2022 году строительство и ремонт 807 школ потратили 3,2 трл сумов. В этом году в школах появились 40 тыс. современных компьютеров, 442 комплекта робототехники и другого необходимого оборудования.
В детских школах "Баркамол авлод" и детско-юношеских спортивных школах проводят духовно-просветительские мероприятия по повышению интереса молодежи к чтению и участию в кружках.
"Отрадно, что в результате такой работы школьники страны в этом году на региональных и международных предметных олимпиадах завоевали 2 золотые, 15 серебряных, 27 бронзовых медалей, 6 наших одаренных девушек стали лауреатами Государственной премии имени Зульфии",- отметил президент.
Также глава государства напомнил, что в Узбекистане планируют внедрить новую образовательную систему.
Всего в республике работает 210 вузов, 330 профессиональных школ, около 400 колледжей и техникумов. При этом для работающих студентов предусмотрена в 154 вузах заочная и в 15 вузах – дистанционная формы обучения.
"Прошу вас, мои дорогие юноши и девушки: неустанно учитесь, ищите и познавайте, овладевайте современными знаниями! Если вы будете ценить свое драгоценное время, постоянно совершенствоваться, уверенно идти к своим заветным мечтам, планам и целям, то обязательно достигнете больших высот",- заключил Шавкат Мирзиёев.
Напомним, 25 мая в Узбекистане пройдут последние звонки для выпускников школ.