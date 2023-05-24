https://uz.sputniknews.ru/20230524/shavkat-mirziyonv-pozdravlenie-posledniy-zvonok-uzbekistan-35300501.html

Президент Узбекистана поздравил выпускников с последним звонком

Президент Узбекистана поздравил выпускников с последним звонком

Мирзиёев призвал выпускников продолжать образование

2023-05-24T20:19+0500

2023-05-24T20:19+0500

2023-05-24T20:19+0500

общество

образование

шавкат мирзиёев

узбекистан

последний звонок

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил школьников с предстоящим последним звонком, передает пресс-служба президента.Узбекистан уделяет особое внимание развитию образования. На сегодняшний день в стране открыто более 10 тыс. государственных школ, а также множество негосударственных учебных заведений.В 2022 году строительство и ремонт 807 школ потратили 3,2 трл сумов. В этом году в школах появились 40 тыс. современных компьютеров, 442 комплекта робототехники и другого необходимого оборудования.В детских школах "Баркамол авлод" и детско-юношеских спортивных школах проводят духовно-просветительские мероприятия по повышению интереса молодежи к чтению и участию в кружках.Также глава государства напомнил, что в Узбекистане планируют внедрить новую образовательную систему.Всего в республике работает 210 вузов, 330 профессиональных школ, около 400 колледжей и техникумов. При этом для работающих студентов предусмотрена в 154 вузах заочная и в 15 вузах – дистанционная формы обучения.Напомним, 25 мая в Узбекистане пройдут последние звонки для выпускников школ.

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