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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230524/sigarety-borba-stress-mif-35282676.html
Доказано, что сигареты не помогают побороть стресс
Доказано, что сигареты не помогают побороть стресс
Врач: успокаивают не сигареты, а размеренные вдохи и выдохи.
2023-05-24T22:00+0500
2023-05-24T22:00+0500
это интересно
мнение эксперта
сигареты
вредные привычки
курение
стресс
здоровье
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Распространенное мнение, что курение сигарет может успокоить человека в стрессовой ситуации — это заблуждение, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.Курение опасно для здоровья, но многие люди считают, что вдыхание табачного дыма помогает им избавляться от напряжения и снимать стресс в сложные моменты жизни.По ее словам, успокаивающее действие на нервную систему оказывают дыхательные практики: когда человек методично вдыхает и выдыхает воздух, он перестает реагировать на раздражающие факторы, а сигареты тут ни при чем.Ранее мы рассказывали о том, как защититься от магнитных бурь.
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сигареты вредные привычки курение стресс здоровье мнение эксперта это интересно
сигареты вредные привычки курение стресс здоровье мнение эксперта это интересно

Доказано, что сигареты не помогают побороть стресс

22:00 24.05.2023
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПепельница с окурками.
Пепельница с окурками. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Врач: успокаивают не сигареты, а размеренные вдохи и выдохи.
Распространенное мнение, что курение сигарет может успокоить человека в стрессовой ситуации — это заблуждение, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik.
Курение опасно для здоровья, но многие люди считают, что вдыхание табачного дыма помогает им избавляться от напряжения и снимать стресс в сложные моменты жизни.
© FOTO Liza SummerДевушка закрывает уши
Девушка закрывает уши - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Девушка закрывает уши
© FOTO Liza Summer

"Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Перенервничав, многие люди идут покурить, чтобы "снять стресс". Но надо понимать, что успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения", — объяснила Казачкова.

© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДыхательные практики
Фестиваль свободного творчества Пустые холмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
Дыхательные практики
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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По ее словам, успокаивающее действие на нервную систему оказывают дыхательные практики: когда человек методично вдыхает и выдыхает воздух, он перестает реагировать на раздражающие факторы, а сигареты тут ни при чем.
Ранее мы рассказывали о том, как защититься от магнитных бурь.
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