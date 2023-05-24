https://uz.sputniknews.ru/20230524/tashkent-vgik-ministerstvo-kultury-kyrgyzstan-memorandum-sotrudnichestvo-35278250.html
Студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе
Студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе
Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Кыргызстана и филиалом московского ВУЗа предусматривает также реализацию творческих проектов, совместное производство видеороликов.
2023-05-24T13:46+0500
2023-05-24T13:46+0500
2023-05-24T14:04+0500
узбекистан
кыргызстан
вгик
ташкент
филиал
меморандум
культура
министерство культуры
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Вопросы сотрудничества в области совместного кинопроизводства и подготовки кадров обсудили директор ташкентского ВГИКа Эльдар Юлдашев и советник министра культуры Кыргызстана Топчубай Досбаев.Об этом сообщается в Telegram-канале ВГИКа. Речь шла о реализации творческих проектов, совместном производстве видеороликов, организации стажировки в ташкентском ВГИКе студентов из Кыргызстана.Также творческие проекты кыргызской молодежи представят на Международном кинофестивале, который ежегодно проводит Агентство кинематографии Узбекистана.Напомним, что в эти дни в ташкентском ВГИКе проходят мастер-классы от известных российских актеров и кинорежиссеров.
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узбекистан ташкент вгик филиал кыргызстан министерство культуры меморандум культура сотрудничество
узбекистан ташкент вгик филиал кыргызстан министерство культуры меморандум культура сотрудничество
Студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе
13:46 24.05.2023 (обновлено: 14:04 24.05.2023)
Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Кыргызстана и филиалом московского ВУЗа предусматривает также реализацию творческих проектов, совместное производство видеороликов.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Вопросы сотрудничества в области совместного кинопроизводства и подготовки кадров обсудили директор ташкентского ВГИКа Эльдар Юлдашев и советник министра культуры Кыргызстана Топчубай Досбаев.
Об этом сообщается в Telegram-канале
ВГИКа.
Речь шла о реализации творческих проектов, совместном производстве видеороликов, организации стажировки в ташкентском ВГИКе студентов из Кыргызстана.
“По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого намечены первые практические шаги по поддержке студентов из Ошского государственного университета, а именно повышение их профессиональной квалификации, практическая помощь и консультации по кинопроизводству”, — говорится в сообщении.
Также творческие проекты кыргызской молодежи представят на Международном кинофестивале, который ежегодно проводит Агентство кинематографии Узбекистана.
Напомним, что в эти дни в ташкентском ВГИКе проходят мастер-классы
от известных российских актеров и кинорежиссеров.