https://uz.sputniknews.ru/20230524/tashkent-vgik-ministerstvo-kultury-kyrgyzstan-memorandum-sotrudnichestvo-35278250.html

Студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе

Студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе

Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Кыргызстана и филиалом московского ВУЗа предусматривает также реализацию творческих проектов, совместное производство видеороликов.

2023-05-24T13:46+0500

2023-05-24T13:46+0500

2023-05-24T14:04+0500

узбекистан

кыргызстан

вгик

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меморандум

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министерство культуры

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Вопросы сотрудничества в области совместного кинопроизводства и подготовки кадров обсудили директор ташкентского ВГИКа Эльдар Юлдашев и советник министра культуры Кыргызстана Топчубай Досбаев.Об этом сообщается в Telegram-канале ВГИКа. Речь шла о реализации творческих проектов, совместном производстве видеороликов, организации стажировки в ташкентском ВГИКе студентов из Кыргызстана.Также творческие проекты кыргызской молодежи представят на Международном кинофестивале, который ежегодно проводит Агентство кинематографии Узбекистана.Напомним, что в эти дни в ташкентском ВГИКе проходят мастер-классы от известных российских актеров и кинорежиссеров.

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