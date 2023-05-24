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https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-singapur-dokumenty-sotrudnichestvo-35290318.html
Какие документы подписали Узбекистан и Сингапур — список
Какие документы подписали Узбекистан и Сингапур — список
Узбекистан и Сингапур будут сотрудничать в экономике и культуре
2023-05-24T17:03+0500
2023-05-24T17:06+0500
политика
узбекистан
сингапур
шавкат мирзиёев
халима якуб
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с сингапурской коллегой Халимой Якуб страны подписали пакет двусторонних документов, передает пресс-служба узбекского лидера.Документы направлены на развитие узбекско-сингапурских отношений. Среди них:Напомним, президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с официальным визитом.
узбекистан
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политика узбекистан сингапур шавкат мирзиёев халима якуб документы сотрудничество
политика узбекистан сингапур шавкат мирзиёев халима якуб документы сотрудничество

Какие документы подписали Узбекистан и Сингапур — список

17:03 24.05.2023 (обновлено: 17:06 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Церемония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекистан и Сингапур подписали солидный пакет документов в области инвестиций, зеленой экономики и культуры.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с сингапурской коллегой Халимой Якуб страны подписали пакет двусторонних документов, передает пресс-служба узбекского лидера.
Документы направлены на развитие узбекско-сингапурских отношений. Среди них:
Меморандум о сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Сингапура в области культуры на 2023-2026 годы;
Меморандум о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Сингапура;
Программа сотрудничества между Министерствами юстиции Узбекистана и Сингапура на 2023-2024 годы;
Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Управлением туризма Сингапура;
Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Сингапурской национальной ассоциацией туристических агентств;
Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Сингапурским агентством по сотрудничеству о развитии предпринимательства, а также о совместной работе в сфере зелёной экономики;
Меморандум о сотрудничестве между Агентством по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана и Бизнес федерацией Сингапура.
Напомним, президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с официальным визитом.
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