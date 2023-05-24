Какие документы подписали Узбекистан и Сингапур — список
17:03 24.05.2023 (обновлено: 17:06 24.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония принятия двусторонних документов между Узбекистаном и Сингапуром.
Узбекистан и Сингапур подписали солидный пакет документов в области инвестиций, зеленой экономики и культуры.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с сингапурской коллегой Халимой Якуб страны подписали пакет двусторонних документов, передает пресс-служба узбекского лидера.
Документы направлены на развитие узбекско-сингапурских отношений. Среди них:
Меморандум о сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Сингапура в области культуры на 2023-2026 годы;
Меморандум о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Сингапура;
Программа сотрудничества между Министерствами юстиции Узбекистана и Сингапура на 2023-2024 годы;
Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Управлением туризма Сингапура;
Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Сингапурской национальной ассоциацией туристических агентств;
Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Сингапурским агентством по сотрудничеству о развитии предпринимательства, а также о совместной работе в сфере зелёной экономики;
Меморандум о сотрудничестве между Агентством по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана и Бизнес федерацией Сингапура.
Напомним, президент Сингапура Халима Якуб находится в Узбекистане с официальным визитом.