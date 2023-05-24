Какие документы подписали Узбекистан и Сингапур — список

Меморандум о сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Сингапура в области культуры на 2023-2026 годы; Меморандум о сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Сингапура в области культуры на 2023-2026 годы;

Меморандум о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Сингапура; Меморандум о сотрудничестве между МВД Узбекистана и Сингапура;

Программа сотрудничества между Министерствами юстиции Узбекистана и Сингапура на 2023-2024 годы; Программа сотрудничества между Министерствами юстиции Узбекистана и Сингапура на 2023-2024 годы;

Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Управлением туризма Сингапура; Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Управлением туризма Сингапура;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Сингапурской национальной ассоциацией туристических агентств; Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Узбекистана и Сингапурской национальной ассоциацией туристических агентств;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Сингапурским агентством по сотрудничеству о развитии предпринимательства, а также о совместной работе в сфере зелёной экономики; Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Сингапурским агентством по сотрудничеству о развитии предпринимательства, а также о совместной работе в сфере зелёной экономики;