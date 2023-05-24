https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-zachisleniye-deti-rojdeniye-shkola-35269515.html

В Узбекистане зачислять детей в школу будут сразу после рождения

В Узбекистане зачислять детей в школу будут сразу после рождения

Смягчатются также требования к категориям педагогов и максимальному количеству учащихся в одном классе

2023-05-24T11:31+0500

2023-05-24T11:31+0500

2023-05-24T11:31+0500

узбекистан

дети

школа

регистрация

образование

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. С 1 января 2024 года зарегистрировать ребенка в школу можно будет онлайн сразу после рождения, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.Школа должна быть закреплена за микрорайоном, по адресу постоянного места жительства.С 1 октября 2023 года также смягчат требования к категориям педагогов и максимальному количеству учащихся в одном классе при организации деятельности негосударственных дошкольных и общеобразовательных организаций.Наряду с этим с 2023/2024 учебного года стартует проект по созданию в каждом регионе по одной современной школе "Баркамол авлод" на основе сырдарьинского опыта.С 1 апреля 2024 года учащимся детских школ "Баркамол авлод" будут выделять ежегодные гранты на оказание услуг в области ИТ-образования, разработку программных продуктов и поддержку стартап-проектов в области робототехники.Ранее Sputnik сообщал, что на днях Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию системы дошкольного и школьного образования. Так, например, количество предметов в старших классах сократят с 16 до 11, внедрят 11 обязательных и 2 факультативных предмета. Со следующего учебного года информатику начнут преподавать с первого класса.

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