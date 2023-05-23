https://uz.sputniknews.ru/20230523/izmeneniye-doshkolnoye-shkolnoye-obrazovaniye-uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-35221584.html

Что изменится в дошкольном и школьном образовании Узбекистана — подробности

Что изменится в дошкольном и школьном образовании Узбекистана — подробности

Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по развитию системы дошкольного и школьного образования. 23.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-23T08:16+0500

2023-05-23T08:16+0500

2023-05-23T08:16+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Обсуждены меры развития дошкольного и школьного образования.Президент Шавкат Мирзиёев 22 мая ознакомился с презентацией предложений по развитию системы дошкольного и школьного образования.В первой статье новой редакции Конституции нашей страны закреплено, что Узбекистан является социальным государством. Одной из главнейших функций такого государства является обеспечение доступности качественного образования. Для последовательного развития этой сферы в рамках административной реформы образовано Министерство дошкольного и школьного образования. Принимаются меры по структурной оптимизации системы, внедрению современных программ, стимулированию работников сферы.На презентации обсуждена предстоящая работа в этом направлении.Отмечалось, что в начальных классах будет внедрена новая учебная программа, основанная на международном опыте. Количество предметов в старших классах будет сокращено с 16 до 11, будет обеспечена межпредметная и межклассная интеграция учебных программ с внедрением 11 обязательных и 2 факультативных предметов. Со следующего учебного года предмет информатики будет преподаваться с 1-класса.В настоящее время 70 процентов тем в учебной программе не имеют связи с повседневной жизнью. Отныне доля практических занятий будет увеличена с 40 до 60 процентов. Темы будут преподаваться на примере решения конкретной проблемы, а практические уроки – в форме выполнения проекта.В целях обеспечения школ квалифицированными кадрами будет создана система сертификации педагогов. Так, педагог, поступающий на работу, должен будет отработать 1 год учителем-стажером и в течение этого периода получить сертификат.Испытания для присвоения квалификационной категории учителям будут проводиться в 2 этапа. Первый этап - оценка знаний кандидата по профильному предмету, второй этап - оценка педагогического мастерства. Педагогам, получившим квалификационный сертификат может выплачиваться надбавка в размере до 70 процентов месячного оклада.Также, в целях привлечения в детские сады квалифицированных воспитателей с 1 июня 2024 года ставки по оплате их труда будут приравнены к ставкам, применяемым к школьным учителям.Предоставление общеобразовательным школам права свободного распоряжения внебюджетными средствами дает им возможность улучшить материальную базу и осуществлять дополнительные выплаты учителям. Теперь планируется распространить этот порядок также на детские сады и специализированные школы.Для формирования корпуса квалифицированных управленческих кадров на местах будут созданы советы директоров, состоящие из наиболее опытных директоров. Отныне директоры школ будут назначаться на эту должность по рекомендации совета путем открытого конкурса.Вместе с тем будут прекращены полномочия районных (городских) отделов министерства по проверке деятельности школ и оценке качества образования. Требования к организации частных школ будут облегчены.На совещании затронуты и вопросы содержательной организации досуга детей, открытия современных кружков с привлечением частного сектора.Глава государства одобрил эти предложения и дал указания по трансформации системы, повышению квалификации и стимулированию учителей.

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