https://uz.sputniknews.ru/20230524/voz-prizyv-mir-gotovnost-novaya-pandemiya-35265022.html

Мир призвали готовиться к новой смертельной пандемии — она будет страшнее COVID-19

Мир призвали готовиться к новой смертельной пандемии — она будет страшнее COVID-19

Глава ВОЗ: остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом

2023-05-24T09:51+0500

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женева

коронавирус covid-19

здоровье

в мире

пандемия

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. О том, что угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID 19, нельзя исключать, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, Гебрейесус призвал весь мир быть готовым к коллективному ответу на эту угрозу.Ранее ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.Напомним, что мы рассказывали о том, что ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией, которая предусматривает комплексные меры.

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