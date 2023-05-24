https://uz.sputniknews.ru/20230524/voz-prizyv-mir-gotovnost-novaya-pandemiya-35265022.html
Мир призвали готовиться к новой смертельной пандемии — она будет страшнее COVID-19
Мир призвали готовиться к новой смертельной пандемии — она будет страшнее COVID-19
Глава ВОЗ: остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом
2023-05-24T09:51+0500
2023-05-24T09:51+0500
2023-05-24T09:55+0500
воз
женева
коронавирус covid-19
здоровье
в мире
пандемия
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. О том, что угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID 19, нельзя исключать, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, Гебрейесус призвал весь мир быть готовым к коллективному ответу на эту угрозу.Ранее ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.Напомним, что мы рассказывали о том, что ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией, которая предусматривает комплексные меры.
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воз женева здоровье в мире пандемия коронавирус covid 19
воз женева здоровье в мире пандемия коронавирус covid 19
Мир призвали готовиться к новой смертельной пандемии — она будет страшнее COVID-19
09:51 24.05.2023 (обновлено: 09:55 24.05.2023)
Глава ВОЗ: остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. О том, что угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID 19, нельзя исключать, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.
Об этом сообщает РИА Новости
.
"Угроза появления другого варианта (COVID. — Прим. ред.), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", — указал глава ВОЗ.
Кроме того, Гебрейесус призвал весь мир быть готовым к коллективному ответу на эту угрозу.
Ранее ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
Напомним, что мы рассказывали о том, что ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией,
которая предусматривает комплексные меры.