https://uz.sputniknews.ru/20230524/zelenskiy-ukraina-biznes-nezakonnyy-peredel-prestupleniye-35268448.html
На Украине заговорили о преступлениях Зеленского
На Украине заговорили о преступлениях Зеленского
СМИ: администрация Зеленского занимается незаконным переделом украинского бизнеса
2023-05-24T11:38+0500
2023-05-24T11:38+0500
2023-05-24T11:38+0500
владимир зеленский
в мире
украина
служба безопасности
бизнес
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. С начала спецоперации украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским начали передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности, указал обозреватель Politico Джейми Деттмер со ссылкой на источники.Об этом сообщает РИА Новости.По словам автора материала, сейчас новые собственники пытаются перераспределить между собой состояние старой элиты, пренебрегая нормами права, используя вымогательства, грабежи и устранение конкурентов. По одной из распространенных схем, некоторым фирмам из соображений нацбезопасности предъявляют обвинения в совершении преступлений или включают их в список подвергнутых санкциям компаний, который ведет Служба безопасности Украины.По мнению Деттмера, все эти махинации вызывают недоумение на Западе: они отпугивают иностранных инвесторов и убеждают в неразрешимости проблемы коррупции на Украине. Вместе с тем, внутренняя коммерческая война негативно влияет на всю экономику, начиная с агробизнеса и заканчивая сферой IT.Президент Украины находится в фокусе внимания и журналистов других стран: ранее мы сообщали о том, какой страшный секрет Зеленского раскрыли французы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир зеленский украина служба безопасности бизнес в мире
владимир зеленский украина служба безопасности бизнес в мире
На Украине заговорили о преступлениях Зеленского
СМИ: администрация Зеленского занимается незаконным переделом украинского бизнеса.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. С начала спецоперации украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским начали передел бизнес-сектора страны с привлечением служб безопасности, указал обозреватель Politico Джейми Деттмер со ссылкой на источники.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и средств массовой информации", — рассказал газете неназванный глава украинской компании.
По словам автора материала, сейчас новые собственники пытаются перераспределить между собой состояние старой элиты, пренебрегая нормами права, используя вымогательства, грабежи и устранение конкурентов.
По одной из распространенных схем, некоторым фирмам из соображений нацбезопасности предъявляют обвинения в совершении преступлений или включают их в список подвергнутых санкциям компаний, который ведет Служба безопасности Украины.
По мнению Деттмера, все эти махинации вызывают недоумение на Западе: они отпугивают иностранных инвесторов и убеждают в неразрешимости проблемы коррупции на Украине. Вместе с тем, внутренняя коммерческая война негативно влияет на всю экономику, начиная с агробизнеса и заканчивая сферой IT.
Президент Украины находится в фокусе внимания и журналистов других стран: ранее мы сообщали о том, какой страшный секрет Зеленского
раскрыли французы.