https://uz.sputniknews.ru/20230525/24891827.html

Что происходит с организмом, когда вы плаваете

Что происходит с организмом, когда вы плаваете

Наступает лето, открывается купальный сезон. Как плавание влияет на организм, и что будет, если плавать регулярно - в нашем материале.

2023-05-25T22:00+0500

2023-05-25T22:00+0500

2023-05-25T22:45+0500

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плавание

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Доктор педагогических наук, доктор биологических наук, профессор кафедры технологий фитнеса Белорусского государственного университета физической культуры Александр Михеев рассказал корреспонденту Sputnik Беларусь Ольге Деменчук о том, как влияет на организм плавание.Как организм реагирует на плавание?Специалист рассказывает, что плавание, так же как ходьба, бег, гребля, езда на велосипеде, — циклический вид спорта. Циклический, потому что один законченный цикл движений руками и ногами повторяется неопределенное (обусловленное) количество раз.Фитнесмены со стажем знают: если необходимо избавиться от стресса и его последствий, следует заняться длительной циклической работой, например, пробежать легкий кросс. С точки зрения нейрофизиологии такой мягкий, но активный режим работы мышц через двигательный анализатор в коре мозга по механизму иррадиации гармонизирует работу всех других отделов головного мозга, и, как следствие, внутренних органов. Однако при возможности лучше сходить в бассейн, так как плавание при одной и той же продолжительности тренировки представляет из себя сочетание длительной циклической работы и благоприятных факторов водной среды.Как воздействует на организм вода при плавании?Первый - горизонтальное положение тела в воде. Когда пловец ложится на воду, его тело испытывает дополнительную нагрузку (0,02-0,05 кг/см2), которая возникает в результате давления воды и увеличивается во время плавания. При этом улучшаются условия кровообращения, повышается кислородтранспортная функция крови."Второй фактор — выталкивающая сила, которая значительно снижает гравитационные нагрузки. Человек оказывается практически в состоянии невесомости, как в космосе (вы когда-нибудь задумывались об этом?). Это состояние позволяет произвольно перераспределять усилия в между любыми мышцами тела. Этот эффект активно используется с целью коррекции недостатков опорно-двигательного аппарата: искривлений позвоночника, плохой подвижности в суставах и так далее", — обращает внимание эксперт.Третий фактор — сопротивление воды, который:Четвертый фактор — терморегуляция, как основной механизм закаливания. При попадании в воду сосуды кожи сначала рефлекторно сужаются и количество отдаваемого в воду тепла уменьшается. Сразу вслед за этим организм во избежание переохлаждения усиливает воспроизводство тепла посредством увеличения кровотока в коже, что вызывает, в свою очередь, активизацию метаболизма.Как правильно тренироваться при плавании?Условно, если необходимо (или просто есть желание) больше нагрузить мышцы для того, чтобы увеличить их силу, вы должны выбрать повторный метод тренировки: проплывание четырех-восьми отрезков по 25 м или 12,5 м с максимальной скоростью. Интервалы отдыха должны быть такой продолжительности, которая даст возможность полностью восстановиться. При этом ориентироваться надо на частоту сердечных сокращений: сигналом для проплывания следующего отрезка является то значение ЧСС (частоты сердечных сокращений), которое было зафиксировано до начала серии.Например, после разминки, перед началом серии ЧСС была равна 100 уд/мин (ударов в минуту), после проплывания отрезка ЧСС увеличилась до 170 уд/мин. Отдыхать нужно до тех пор, пока ЧСС не снизится до 100 уд./мин. В случае, если отдых проходит у бортика, то рекомендуется восстанавливать дыхание, как это делают профессиональные пловцы: выдох делать, погружаясь под воду.При этом для преодоления сопротивления воды выдоху сильнее работают дыхательные мышцы, что является положительным фактором развития легких. При нежелании стоять на месте после преодоления отрезка, можно продолжить плавание в режиме, который пловцы называют "откупыванием": низкоинтенсивная работа мышц является своеобразным массажем, который позволяет быстрее вывести продукт метаболизма, накапливающийся в мышцах при интенсивной работе и препятствующий продолжению упражнения — молочную кислоту."Надо заметить, что интервальный метод приводит к быстрому развитию тренированности, но при этом и к быстрой ее утере. Поэтому на первом этапе (2 месяца) нужно выбрать для тренировки непрерывный метод — плавание длительное время с низкой интенсивностью, разными способами — кролем на груди и брассом (при наличии, конечно же, соответствующего навыка)", — рекомендует специалист.Когда лучше заниматься плаванием?Заниматься плаванием, как и другими видами физических упражнений, рекомендуется три раза в неделю. Продолжительность занятий на первом этапе должна составлять 30-40 минут, возрастая в дальнейшем до полутора часов."Утреннее плавание дает прекрасный эмоционально-спокойный настрой на весь рабочий день, вечернее (вплоть до 22-23 часов) — расслабление, столь необходимое для крепкого и здорового сна", — заключает Александр Михеев.Читайте также: Как бороться с укачиванием — лайфхак от стюардесс

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