https://uz.sputniknews.ru/20230525/fundament-vetryanaya-elektrostantsiya-buxarskaya-oblast-35323256.html
Как выглядит фундамент для первой турбины ветряной электростанции в Бухарской области
Как выглядит фундамент для первой турбины ветряной электростанции в Бухарской области
Специалисты продолжают строительство и монтаж ветрогенераторов
2023-05-25T11:45+0500
2023-05-25T11:45+0500
2023-05-25T12:01+0500
узбекистан
ветряная электростанция
бухарская область
строительство
энергетика
общество
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Ташкент, 25 мая — Sputnik. В Пешкунском районе Бухарской области завершили строительство фундамента для первой турбины ветряной электростанции мощностью 500 мвт, сообщает Минэнерго. Это несущая конструкция первой в регионе ветроэлектростанции. Строительство и монтаж ветрогенераторов продолжаются.Ветряную электростанцию строят при участии компании из Саудовской Аравии.Ранее Sputnik сообщал, что Минэнерго подписало Меморандум о взаимопонимании с тремя китайскими компаниями. Согласно документу, стороны изучат возможности строительства ветряных электростанций в Джизакской области мощностью до 1 000 МВт.
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узбекистан бухарская область пешкунский район минэнерго ветряная электростанция строительство фундамент турбина
узбекистан бухарская область пешкунский район минэнерго ветряная электростанция строительство фундамент турбина
Как выглядит фундамент для первой турбины ветряной электростанции в Бухарской области
11:45 25.05.2023 (обновлено: 12:01 25.05.2023)
Специалисты продолжают строительство и монтаж ветрогенераторов.
Ташкент, 25 мая — Sputnik.
В Пешкунском районе Бухарской области завершили строительство фундамента для первой турбины ветряной электростанции мощностью 500 мвт, сообщает Минэнерго
.
Это несущая конструкция первой в регионе ветроэлектростанции. Строительство и монтаж ветрогенераторов продолжаются.
Ветряную электростанцию строят при участии компании из Саудовской Аравии.
Ранее Sputnik
сообщал, что Минэнерго подписало Меморандум о взаимопонимании с тремя китайскими компаниями. Согласно документу, стороны изучат возможности строительства ветряных электростанций в Джизакской области мощностью до 1 000 МВт.