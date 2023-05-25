https://uz.sputniknews.ru/20230525/fundament-vetryanaya-elektrostantsiya-buxarskaya-oblast-35323256.html

Как выглядит фундамент для первой турбины ветряной электростанции в Бухарской области

Как выглядит фундамент для первой турбины ветряной электростанции в Бухарской области

Специалисты продолжают строительство и монтаж ветрогенераторов

2023-05-25T11:45+0500

2023-05-25T11:45+0500

2023-05-25T12:01+0500

узбекистан

ветряная электростанция

бухарская область

строительство

энергетика

общество

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Ташкент, 25 мая — Sputnik. В Пешкунском районе Бухарской области завершили строительство фундамента для первой турбины ветряной электростанции мощностью 500 мвт, сообщает Минэнерго. Это несущая конструкция первой в регионе ветроэлектростанции. Строительство и монтаж ветрогенераторов продолжаются.Ветряную электростанцию строят при участии компании из Саудовской Аравии.Ранее Sputnik сообщал, что Минэнерго подписало Меморандум о взаимопонимании с тремя китайскими компаниями. Согласно документу, стороны изучат возможности строительства ветряных электростанций в Джизакской области мощностью до 1 000 МВт.

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