https://uz.sputniknews.ru/20230525/mirziyoev-priglasil-eaes-v-proekt-transafganskoy-jd-35355638.html

Мирзиёев пригласил ЕАЭС поучаствовать в строительстве трансафганской ЖД

Мирзиёев пригласил ЕАЭС поучаствовать в строительстве трансафганской ЖД

По планам, на строительство железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар уйдет около пяти лет.

2023-05-25T20:15+0500

2023-05-25T20:15+0500

2023-05-25T20:15+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

железная дорога

трансафганская железная дорога

еаэс

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять участие в инициативе по строительству железной дороги Узбекистан – Афганистан – Пакистан.О проекте трансафганской железной дороги он упомянул, выступая по видеосвязи на заседании Высшего евразийского экономического совета.Дорожную карту строительства железной дороги Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар руководство трех стран подписало в феврале 2021 года. По планам, на реализацию проекта уйдет около пяти лет. Этот коридор откроет для Узбекистана доступ к портам Ирана и Пакистана.В своем выступлении Мирзиёев также призвал принять меры по углублению промышленной кооперации со странами союза.Он предложил странам-участницам объединения провести в Узбекистане аграрный форум в формате ЕАЭС+ и пригласить на него министров сельского хозяйства стран – производителей и импортеров продовольствия.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в 2020 году.Мирзиёев также заверил, что Узбекистан продолжает работу по развитию расчетов со странами ЕАЭС в национальных валютах и повышению товарооборота.

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