https://uz.sputniknews.ru/20230525/peskov-mirziyoev-poobschaetsya-s-liderami-eaes-po-videosvyazi-35334195.html

Мирзиёев примет участие в заседании лидеров стран ЕАЭС по видеосвязи

Мирзиёев примет участие в заседании лидеров стран ЕАЭС по видеосвязи

Президент Узбекистана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

2023-05-25T13:14+0500

2023-05-25T13:14+0500

2023-05-25T13:38+0500

россия

москва

еаэс

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

заседание

участие

владимир путин

ильхам алиев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. В заседании Высшего Евразийского экономического совета впервые в качестве гостя будет участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи присоединятся главы Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.

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