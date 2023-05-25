https://uz.sputniknews.ru/20230525/peskov-mirziyoev-poobschaetsya-s-liderami-eaes-po-videosvyazi-35334195.html
Мирзиёев примет участие в заседании лидеров стран ЕАЭС по видеосвязи
Мирзиёев примет участие в заседании лидеров стран ЕАЭС по видеосвязи
Президент Узбекистана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
2023-05-25T13:14+0500
2023-05-25T13:14+0500
2023-05-25T13:38+0500
россия
москва
еаэс
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
заседание
участие
владимир путин
ильхам алиев
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35202685_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_6a8558b1f5f95e01466ab0e4e97d91d1.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. В заседании Высшего Евразийского экономического совета впервые в качестве гостя будет участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи присоединятся главы Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.
россия
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/16/35202685_234:145:1029:742_1920x0_80_0_0_194e6c0018ca4f96f3406854b0d422e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия москва еаэс шавкат мирзиёев президент узбекистана заседание участие владимир путин ильхам алиев эмомали рахмон азербайджан таджикистан политика экономика
россия москва еаэс шавкат мирзиёев президент узбекистана заседание участие владимир путин ильхам алиев эмомали рахмон азербайджан таджикистан политика экономика
Мирзиёев примет участие в заседании лидеров стран ЕАЭС по видеосвязи
13:14 25.05.2023 (обновлено: 13:38 25.05.2023)
Президент Узбекистана будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. В заседании Высшего Евразийского экономического совета впервые в качестве гостя будет участвовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, также по видеосвязи присоединятся главы Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"День евразийского экономического сотрудничества... Важно, что сегодня будет в качестве гостя впервые принимать участие в заседании президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев. И, кроме того, по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон", — отметил Песков.
Президент России Владимир Путин сегодня, 25 мая возглавит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Вместе с другими лидерами стран-членов ЕАЭС он рассмотрит ход реализации приоритетов российского председательства в объединении в 2023 году.