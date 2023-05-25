https://uz.sputniknews.ru/20230525/rossiya-kreml-ataka-bespilotniki-mneniye-ssha-ukraina-35322644.html
Кто атаковал Кремль — мнение властей США
Кто атаковал Кремль — мнение властей США
СМИ: власти Соединенных Штатов допускают причастность Украины к атаке беспилотников на Кремль.
2023-05-25T11:31+0500
2023-05-25T11:31+0500
2023-05-25T11:31+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль в мае стоит одна из украинских спецслужб, пишет New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.Первоначально в Вашингтоне допускали, что эту операцию "провела сама Россия", чтобы получить предлог для эскалации конфликта, но позже от этой версии отказались, перехватив разговор "удивленных" российских чиновников, указано в публикации.При этом Штаты не знают, какое подразделение совершило атаку, также у них отсутствует информация о том, был ли президент Украины Владимир Зеленский в курсе готовящегося теракта.Американские военные, которых цитирует газета, предположили, что аппараты запустили с небольшого расстояния — из самой Москвы или ее окрестностей, кроме того, в них был "ограниченный заряд взрывчатки", что может указывать на стремление к психологическому эффекту.В США, как утверждается в статье, считают, что украинцы также ответственны за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв газопроводной системы "Северный поток". В существование же "российских партизанских отрядов" американцы не верят.Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что российские войска в Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ.
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сша украина россия кремль атака москва владимир зеленский в мире
сша украина россия кремль атака москва владимир зеленский в мире
Кто атаковал Кремль — мнение властей США
СМИ: власти Соединенных Штатов допускают причастность Украины к атаке беспилотников на Кремль.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль в мае стоит одна из украинских спецслужб, пишет New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.
Первоначально в Вашингтоне допускали, что эту операцию "провела сама Россия", чтобы получить предлог для эскалации конфликта, но позже от этой версии отказались, перехватив разговор "удивленных" российских чиновников, указано в публикации.
"Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль в начале этого месяца была, вероятно, устроена одним из специализированных украинских военных или разведывательных подразделений", — отмечает издание.
При этом Штаты не знают, какое подразделение совершило атаку, также у них отсутствует информация о том, был ли президент Украины Владимир Зеленский в курсе готовящегося теракта.
Американские военные, которых цитирует газета, предположили, что аппараты запустили с небольшого расстояния — из самой Москвы или ее окрестностей, кроме того, в них был "ограниченный заряд взрывчатки", что может указывать на стремление к психологическому эффекту.
В США, как утверждается в статье, считают, что украинцы также ответственны за убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв газопроводной системы "Северный поток". В существование же "российских партизанских отрядов" американцы не верят.