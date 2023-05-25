https://uz.sputniknews.ru/20230525/sevastopol-vsu-ataka-bespilotnik-rossiya-voyska-otrajeniye-35321214.html

Российские войска в Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ

Российские войска в Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата сбили, несколько заглушили и посадили.

2023-05-25T10:34+0500

2023-05-25T10:34+0500

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спецоперация

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Севастополе отразили атаку беспилотников, сбив два из них и обезвредив другие, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Об этом сообщает РИА Новости.По словам Развозжаева, никакие объекты в городе не пострадали, а все службы продолжают контролировать обстановку.По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает.Напомним, что Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников.Ранее мы сообщали о том, что при ракетном ударе России под Херсоном был ранен главком ВСУ Залужный.

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