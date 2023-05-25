https://uz.sputniknews.ru/20230525/rossiyskie-pvo-perexvatili--za-sutki-8-snaryadov-sistemy-himars--minoborony-rf-35357783.html
Российские ПВО перехватили за сутки 8 снарядов системы HIMARS – Минобороны РФ
Российские ПВО перехватили за сутки 8 снарядов системы HIMARS – Минобороны РФ
Кроме того, в зоне спецоперации сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.
2023-05-25T21:25+0500
2023-05-25T21:25+0500
2023-05-25T22:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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спецоперация
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемь реактивных снарядов залпового огня HIMARS, сообщил на традиционном официальном брифинге представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Кроме того, российские войска за сутки уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.По словам генерал-лейтенанта, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 298 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 447 единиц специальной военной автомобильной техники.
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сво специальная военная операция по защите донбасса россия украина пво himars беспилотные летательные аппараты генерал-лейтенант игорь конашенков
сво специальная военная операция по защите донбасса россия украина пво himars беспилотные летательные аппараты генерал-лейтенант игорь конашенков
Российские ПВО перехватили за сутки 8 снарядов системы HIMARS – Минобороны РФ
21:25 25.05.2023 (обновлено: 22:35 25.05.2023)
Кроме того, в зоне спецоперации сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили восемь реактивных снарядов залпового огня HIMARS, сообщил на традиционном официальном брифинге представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.
Кроме того, российские войска за сутки уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.
По словам генерал-лейтенанта, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 298 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 447 единиц специальной военной автомобильной техники.