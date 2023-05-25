https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-novyy-aeroport-uzbekistan-airports-35331556.html
Новый ташкентский аэропорт будет за чертой города
Новый ташкентский аэропорт будет за чертой города
Аэропорт расположат загородом
2023-05-25T12:55+0500
2023-05-25T12:55+0500
2023-05-25T13:48+0500
ташкент
узбекистан
uzbekistan airports
аэропорт ташкента
рано джураева
общество
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Если строительство нового ташкентского аэропорта утвердят, то воздушную гавань вынесут за черту города, рассказали Sputnik в Uzbekistan Airports.При этом действующий аэропорт, скорее всего, продолжит свою работу. В компании уточнили, что вопрос строительства нового аэропорта еще не решен.Напомним, вчера появилась информация, что Uzbekistan Airports совместно с сингапурской компанией Changi Airports прорабатывают вопрос строительства нового аэропорта Ташкента. Стороны подписали договор о совместном развитии международного аэропорта "Ташкент", предполагающий оптимизацию действующей воздушной гавани и по подготовке ТЭО для строительства новой.
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общество ташкент узбекистан uzbekistan airports аэропорт ташкента рано джураева
общество ташкент узбекистан uzbekistan airports аэропорт ташкента рано джураева
Новый ташкентский аэропорт будет за чертой города
12:55 25.05.2023 (обновлено: 13:48 25.05.2023)
Эксклюзив
В случае строительства нового аэропорта, его расположат за Ташкентом.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Если строительство нового ташкентского аэропорта утвердят, то воздушную гавань вынесут за черту города, рассказали Sputnik в Uzbekistan Airports.
При этом действующий аэропорт, скорее всего, продолжит свою работу. В компании уточнили, что вопрос строительства нового аэропорта еще не решен.
"У Ташкента огромный экспортный потенциал как у международного хаба. Но существующий аэропорт имеет много ограничений, поскольку с развитием столицы оказался практически в центре города... Поэтому мы прорабатываем вопрос строительства нового аэропорта", — отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
Напомним, вчера появилась информация
, что Uzbekistan Airports совместно с сингапурской компанией Changi Airports прорабатывают вопрос строительства нового аэропорта Ташкента.
Стороны подписали договор о совместном развитии международного аэропорта "Ташкент", предполагающий оптимизацию действующей воздушной гавани и по подготовке ТЭО для строительства новой.