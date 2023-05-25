https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-novyy-aeroport-uzbekistan-airports-35331556.html

Новый ташкентский аэропорт будет за чертой города

Новый ташкентский аэропорт будет за чертой города

Аэропорт расположат загородом

2023-05-25T12:55+0500

2023-05-25T12:55+0500

2023-05-25T13:48+0500

ташкент

узбекистан

uzbekistan airports

аэропорт ташкента

рано джураева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/638/61/6386171_0:6:5568:3138_1920x0_80_0_0_28e89ed2f9175d9750e41743aa64e909.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Если строительство нового ташкентского аэропорта утвердят, то воздушную гавань вынесут за черту города, рассказали Sputnik в Uzbekistan Airports.При этом действующий аэропорт, скорее всего, продолжит свою работу. В компании уточнили, что вопрос строительства нового аэропорта еще не решен.Напомним, вчера появилась информация, что Uzbekistan Airports совместно с сингапурской компанией Changi Airports прорабатывают вопрос строительства нового аэропорта Ташкента. Стороны подписали договор о совместном развитии международного аэропорта "Ташкент", предполагающий оптимизацию действующей воздушной гавани и по подготовке ТЭО для строительства новой.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество ташкент узбекистан uzbekistan airports аэропорт ташкента рано джураева