https://uz.sputniknews.ru/20230525/uchebnyy-god-shkola-tashkent-okonchit-vypusknik-35334435.html

В этом учебном году школы Ташкента окончили более 73 тыс. выпускников

В этом учебном году школы Ташкента окончили более 73 тыс. выпускников

В их числе выпускники, окончившие школу с серебряными и золотыми медалями

2023-05-25T14:21+0500

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узбекистан

выпускник

школа

медаль

золотая медаль

учебный год

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В этом учебном году школы Ташкента окончили 73 тыс. 87 выпускников, сообщает хокимият столицы. Из них 41 878 человек окончили 9 класс, а 31 209 — 11 класс. Льготные аттестаты получили 939 выпускников, из них 90 – наградили серебряной, 849 – золотой медалью. Досрочно поступили в вузы 1 475 выпускников.Напомним, сегодня для выпускников школ Узбекистана прозвенел последний звонок. О том, как он прошел — в фотоленте Sputnik.

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