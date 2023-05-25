https://uz.sputniknews.ru/20230525/uchebnyy-god-shkola-tashkent-okonchit-vypusknik-35334435.html
В этом учебном году школы Ташкента окончили более 73 тыс. выпускников
В этом учебном году школы Ташкента окончили более 73 тыс. выпускников
В их числе выпускники, окончившие школу с серебряными и золотыми медалями
2023-05-25T14:21+0500
2023-05-25T14:21+0500
2023-05-25T14:22+0500
узбекистан
выпускник
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медаль
золотая медаль
учебный год
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В этом учебном году школы Ташкента окончили 73 тыс. 87 выпускников, сообщает хокимият столицы. Из них 41 878 человек окончили 9 класс, а 31 209 — 11 класс. Льготные аттестаты получили 939 выпускников, из них 90 – наградили серебряной, 849 – золотой медалью. Досрочно поступили в вузы 1 475 выпускников.Напомним, сегодня для выпускников школ Узбекистана прозвенел последний звонок. О том, как он прошел — в фотоленте Sputnik.
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узбекистан
В этом учебном году школы Ташкента окончили более 73 тыс. выпускников
14:21 25.05.2023 (обновлено: 14:22 25.05.2023)
В их числе выпускники, окончившие школу с серебряными и золотыми медалями.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В этом учебном году школы Ташкента окончили 73 тыс. 87 выпускников, сообщает хокимият
столицы.
Из них 41 878 человек окончили 9 класс, а 31 209 — 11 класс.
Льготные аттестаты получили 939 выпускников, из них 90 – наградили серебряной, 849 – золотой медалью. Досрочно поступили в вузы 1 475 выпускников.
Напомним, сегодня для выпускников школ Узбекистана прозвенел последний звонок. О том, как он прошел — в фотоленте Sputnik
.