https://uz.sputniknews.ru/20230525/vypusknoy-shkolniki-obychay-mir-otmechat-35328868.html

Топ-5 стран с самыми необычными традициями школьного выпускного

Топ-5 стран с самыми необычными традициями школьного выпускного

Необычные традиции прощания со школой в мире

2023-05-25T12:21+0500

2023-05-25T12:21+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Школьная пора – один из самых важных и интересных этапов нашей жизни. Но расставание с друзьями и учителями – достаточно грустное событие. Поэтому так хочется, чтобы выпускной стал самым ярким и запоминающимся праздником. Как его отмечают в разных странах мира?Санкт-Петербург, РоссияАлые паруса – это праздник выпускников, который отмечают в июне, в пору белых ночей. Ежегодно на него собираются тысячи зрителей.На Дворцовой площади в центре города для школьников организуют настоящее шоу, после которого бриг с алыми парусами проплывает вдоль набережной по Неве.АвстралияШкольный выпускной в Австралии проходит в ноябре. И главная традиция выпускников – прибытие на праздник на самом необычном транспорте. Это может быть все что угодно: карета, ретроавто, трактор, пожарная машина, мотоцикл или лодка.Чем необычнее у выпускника транспорт, тем больше у него шансов стать звездой вечеринки.КитайЕсли с нарядами у китайских выпускников все вполне традиционно, то с обычаем прощаться со школой намного интереснее. Так, выпускники после окончания школы прямо из окон выбрасывают все, что напоминает им об учебном заведении. Это могут быть любые школьные принадлежности — и тетради, и канцтовары, и учебники. В день выпускного на улицы Китая обрушивается настоящий "дождь" из обрывков тетрадей.АргентинаВыпускники в Аргентине не наряжаются в привычные вечерние платья и классические костюмы. Они надевают то, что не жалко будет испачкать – традиционно они обливаются кетчупом, соками, йогуртом, разными сиропами.ДанияВыпускной для датских школьников — это повод для настоящего карнавала. Они одеваются в самые яркие костюмы.Другая необычная традиция выпускников из Дании – езда на грузовиках по улицам своих городов. Во время поездки они шумно отмечают вступление во взрослую жизнь.

https://uz.sputniknews.ru/20230525/posledniy-zvonok-shkola-tashkent-uzbekistan-foto-35313854.html

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