Топ-5 стран с самыми необычными традициями школьного выпускного
12:21 25.05.2023 (обновлено: 13:52 25.05.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевВыпускники московских средних школ в день "Последнего звонка" на Поклонной горе.
© Sputnik / Илья Питалев
25 мая в школах Узбекистана звенит последний звонок. В республике этот волнующий момент, как правило, сопровождается прощальным школьным вальсом или запуском голубей. А какие необычные традиции прощания со школой в других странах?
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Школьная пора – один из самых важных и интересных этапов нашей жизни. Но расставание с друзьями и учителями – достаточно грустное событие. Поэтому так хочется, чтобы выпускной стал самым ярким и запоминающимся праздником. Как его отмечают в разных странах мира?
Санкт-Петербург, Россия
© Sputnik / Andrey Bok / Перейти в фотобанкПервая репетиция праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Первая репетиция праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Andrey Bok/
Алые паруса – это праздник выпускников, который отмечают в июне, в пору белых ночей. Ежегодно на него собираются тысячи зрителей.
На Дворцовой площади в центре города для школьников организуют настоящее шоу, после которого бриг с алыми парусами проплывает вдоль набережной по Неве.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
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Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Австралия
Школьный выпускной в Австралии проходит в ноябре. И главная традиция выпускников – прибытие на праздник на самом необычном транспорте. Это может быть все что угодно: карета, ретроавто, трактор, пожарная машина, мотоцикл или лодка.
Чем необычнее у выпускника транспорт, тем больше у него шансов стать звездой вечеринки.
Китай
Если с нарядами у китайских выпускников все вполне традиционно, то с обычаем прощаться со школой намного интереснее.
Так, выпускники после окончания школы прямо из окон выбрасывают все, что напоминает им об учебном заведении. Это могут быть любые школьные принадлежности — и тетради, и канцтовары, и учебники. В день выпускного на улицы Китая обрушивается настоящий "дождь" из обрывков тетрадей.
Так, выпускники после окончания школы прямо из окон выбрасывают все, что напоминает им об учебном заведении. Это могут быть любые школьные принадлежности — и тетради, и канцтовары, и учебники. В день выпускного на улицы Китая обрушивается настоящий "дождь" из обрывков тетрадей.
Аргентина
Выпускники в Аргентине не наряжаются в привычные вечерние платья и классические костюмы. Они надевают то, что не жалко будет испачкать – традиционно они обливаются кетчупом, соками, йогуртом, разными сиропами.
Дания
Выпускной для датских школьников — это повод для настоящего карнавала. Они одеваются в самые яркие костюмы.
Другая необычная традиция выпускников из Дании – езда на грузовиках по улицам своих городов. Во время поездки они шумно отмечают вступление во взрослую жизнь.