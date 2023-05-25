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Путин выступает на Евразийском экономическом совете – прямая трансляция
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Топ-5 стран с самыми необычными традициями школьного выпускного
Топ-5 стран с самыми необычными традициями школьного выпускного
Необычные традиции прощания со школой в мире
2023-05-25T12:21+0500
2023-05-25T13:52+0500
узбекистан
в мире
культура
образование
школьники
общество
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Школьная пора – один из самых важных и интересных этапов нашей жизни. Но расставание с друзьями и учителями – достаточно грустное событие. Поэтому так хочется, чтобы выпускной стал самым ярким и запоминающимся праздником. Как его отмечают в разных странах мира?Санкт-Петербург, РоссияАлые паруса – это праздник выпускников, который отмечают в июне, в пору белых ночей. Ежегодно на него собираются тысячи зрителей.На Дворцовой площади в центре города для школьников организуют настоящее шоу, после которого бриг с алыми парусами проплывает вдоль набережной по Неве.АвстралияШкольный выпускной в Австралии проходит в ноябре. И главная традиция выпускников – прибытие на праздник на самом необычном транспорте. Это может быть все что угодно: карета, ретроавто, трактор, пожарная машина, мотоцикл или лодка.Чем необычнее у выпускника транспорт, тем больше у него шансов стать звездой вечеринки.КитайЕсли с нарядами у китайских выпускников все вполне традиционно, то с обычаем прощаться со школой намного интереснее. Так, выпускники после окончания школы прямо из окон выбрасывают все, что напоминает им об учебном заведении. Это могут быть любые школьные принадлежности — и тетради, и канцтовары, и учебники. В день выпускного на улицы Китая обрушивается настоящий "дождь" из обрывков тетрадей.АргентинаВыпускники в Аргентине не наряжаются в привычные вечерние платья и классические костюмы. Они надевают то, что не жалко будет испачкать – традиционно они обливаются кетчупом, соками, йогуртом, разными сиропами.ДанияВыпускной для датских школьников — это повод для настоящего карнавала. Они одеваются в самые яркие костюмы.Другая необычная традиция выпускников из Дании – езда на грузовиках по улицам своих городов. Во время поездки они шумно отмечают вступление во взрослую жизнь.
https://uz.sputniknews.ru/20230525/posledniy-zvonok-shkola-tashkent-uzbekistan-foto-35313854.html
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узбекистан в мире культура образование школьники последний звонок выпускной традиции общество
узбекистан в мире культура образование школьники последний звонок выпускной традиции общество

Топ-5 стран с самыми необычными традициями школьного выпускного

12:21 25.05.2023 (обновлено: 13:52 25.05.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевВыпускники московских средних школ в день "Последнего звонка" на Поклонной горе.
Выпускники московских средних школ в день Последнего звонка на Поклонной горе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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25 мая в школах Узбекистана звенит последний звонок. В республике этот волнующий момент, как правило, сопровождается прощальным школьным вальсом или запуском голубей. А какие необычные традиции прощания со школой в других странах?
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Школьная пора – один из самых важных и интересных этапов нашей жизни. Но расставание с друзьями и учителями – достаточно грустное событие. Поэтому так хочется, чтобы выпускной стал самым ярким и запоминающимся праздником. Как его отмечают в разных странах мира?
Санкт-Петербург, Россия
© Sputnik / Andrey Bok / Перейти в фотобанкПервая репетиция праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Первая репетиция праздника Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Первая репетиция праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Andrey Bok
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Алые паруса – это праздник выпускников, который отмечают в июне, в пору белых ночей. Ежегодно на него собираются тысячи зрителей.
На Дворцовой площади в центре города для школьников организуют настоящее шоу, после которого бриг с алыми парусами проплывает вдоль набережной по Неве.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкТоржественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
1/3
© Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" и салют на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
2/3
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
3/3
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк
Люди на набережной Невы снимают на смартфоны торжественный проход брига "Россия" на празднике выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Австралия
Школьный выпускной в Австралии проходит в ноябре. И главная традиция выпускников – прибытие на праздник на самом необычном транспорте. Это может быть все что угодно: карета, ретроавто, трактор, пожарная машина, мотоцикл или лодка.
Чем необычнее у выпускника транспорт, тем больше у него шансов стать звездой вечеринки.
Китай
Если с нарядами у китайских выпускников все вполне традиционно, то с обычаем прощаться со школой намного интереснее.

Так, выпускники после окончания школы прямо из окон выбрасывают все, что напоминает им об учебном заведении. Это могут быть любые школьные принадлежности — и тетради, и канцтовары, и учебники. В день выпускного на улицы Китая обрушивается настоящий "дождь" из обрывков тетрадей.
Аргентина
Выпускники в Аргентине не наряжаются в привычные вечерние платья и классические костюмы. Они надевают то, что не жалко будет испачкать – традиционно они обливаются кетчупом, соками, йогуртом, разными сиропами.
Дания
Выпускной для датских школьников — это повод для настоящего карнавала. Они одеваются в самые яркие костюмы.
Другая необычная традиция выпускников из Дании – езда на грузовиках по улицам своих городов. Во время поездки они шумно отмечают вступление во взрослую жизнь.
Последний звонок - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Последний звонок в школах Узбекистана — яркие моменты на незабываемых фото
09:55
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