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https://uz.sputniknews.ru/20230525/ya-prishel-devochki--v-tashkente-vystupili-artisty-azerbaydjanskogo-tyuza--35313767.html
“Я пришел, девочки” — в Ташкенте выступили артисты азербайджанского ТЮЗа
“Я пришел, девочки” — в Ташкенте выступили артисты азербайджанского ТЮЗа
Азербайджанский Государственный театр юного зрителя, в рамках Международного фестиваля театрального искусства "Евразия”, представил спектакль по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена "Война".
2023-05-25T10:01+0500
2023-05-25T10:01+0500
азербайджан
узбекистан
ташкент
спектакль
фестиваль
культура
сцена
тюз
пьеса
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя участвует в I Международном фестивале театрального искусства "Евразия", который проходит в столице Узбекистана с 22 по 28 мая, сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан.Артисты представили зрителям спектакль "Я пришел, девочки” (Mən gəldim, qızlar) по пьесе шведского поэта, драматурга Ларса Нурена "Война".Он рассказывает о мужчине, который ослеп на войне, но не потерял надежду вернуться домой. В самые сложные моменты его спасали мысли о своей семье, о дочерях. Однако дома, куда он смог вернуться спустя два года, за время его отсутствия произошло много неожиданных событий.Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов, в ролях — народный артист АР Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты АР Кямаля Гусейнова и Расим Джафар.Помимо театрального фестиваля, в Узбекистане сейчас проходит наманганский фестиваль цветов. Ранее Sputnik публиковал фото с этого зрелищного мероприятия.
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азербайджан тюз спектакль фестиваль сцена узбекистан ташкент культура пьеса
азербайджан тюз спектакль фестиваль сцена узбекистан ташкент культура пьеса

“Я пришел, девочки” — в Ташкенте выступили артисты азербайджанского ТЮЗа

10:01 25.05.2023
© © Photo : Театр юного зрителя Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте
Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства Евразия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© © Photo : Театр юного зрителя
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Азербайджанский Государственный театр юного зрителя в рамках Международного фестиваля театрального искусства "Евразия” представил спектакль по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена "Война".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя участвует в I Международном фестивале театрального искусства "Евразия", который проходит в столице Узбекистана с 22 по 28 мая, сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан.
Артисты представили зрителям спектакль "Я пришел, девочки” (Mən gəldim, qızlar) по пьесе шведского поэта, драматурга Ларса Нурена "Война".
Он рассказывает о мужчине, который ослеп на войне, но не потерял надежду вернуться домой. В самые сложные моменты его спасали мысли о своей семье, о дочерях. Однако дома, куда он смог вернуться спустя два года, за время его отсутствия произошло много неожиданных событий.
© © Photo : Театр юного зрителяКоллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте
Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства Евразия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте
© © Photo : Театр юного зрителя
Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов, в ролях — народный артист АР Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты АР Кямаля Гусейнова и Расим Джафар.
Помимо театрального фестиваля, в Узбекистане сейчас проходит наманганский фестиваль цветов. Ранее Sputnik публиковал фото с этого зрелищного мероприятия.
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