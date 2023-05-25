https://uz.sputniknews.ru/20230525/ya-prishel-devochki--v-tashkente-vystupili-artisty-azerbaydjanskogo-tyuza--35313767.html

“Я пришел, девочки” — в Ташкенте выступили артисты азербайджанского ТЮЗа

“Я пришел, девочки” — в Ташкенте выступили артисты азербайджанского ТЮЗа

Азербайджанский Государственный театр юного зрителя, в рамках Международного фестиваля театрального искусства "Евразия”, представил спектакль по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена "Война".

2023-05-25T10:01+0500

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азербайджан

узбекистан

ташкент

спектакль

фестиваль

культура

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тюз

пьеса

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя участвует в I Международном фестивале театрального искусства "Евразия", который проходит в столице Узбекистана с 22 по 28 мая, сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан.Артисты представили зрителям спектакль "Я пришел, девочки” (Mən gəldim, qızlar) по пьесе шведского поэта, драматурга Ларса Нурена "Война".Он рассказывает о мужчине, который ослеп на войне, но не потерял надежду вернуться домой. В самые сложные моменты его спасали мысли о своей семье, о дочерях. Однако дома, куда он смог вернуться спустя два года, за время его отсутствия произошло много неожиданных событий.Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов, в ролях — народный артист АР Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты АР Кямаля Гусейнова и Расим Джафар.Помимо театрального фестиваля, в Узбекистане сейчас проходит наманганский фестиваль цветов. Ранее Sputnik публиковал фото с этого зрелищного мероприятия.

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