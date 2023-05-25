“Я пришел, девочки” — в Ташкенте выступили артисты азербайджанского ТЮЗа
© © Photo : Театр юного зрителя Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте
© © Photo : Театр юного зрителя
Азербайджанский Государственный театр юного зрителя в рамках Международного фестиваля театрального искусства "Евразия” представил спектакль по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена "Война".
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя участвует в I Международном фестивале театрального искусства "Евразия", который проходит в столице Узбекистана с 22 по 28 мая, сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан.
Артисты представили зрителям спектакль "Я пришел, девочки” (Mən gəldim, qızlar) по пьесе шведского поэта, драматурга Ларса Нурена "Война".
Он рассказывает о мужчине, который ослеп на войне, но не потерял надежду вернуться домой. В самые сложные моменты его спасали мысли о своей семье, о дочерях. Однако дома, куда он смог вернуться спустя два года, за время его отсутствия произошло много неожиданных событий.
© © Photo : Театр юного зрителяКоллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте
Коллектив Азербайджанского Государственного театра юного зрителя принял участие в Международном фестивале театрального искусства "Евразия" в Ташкенте
© © Photo : Театр юного зрителя
Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов, в ролях — народный артист АР Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты АР Кямаля Гусейнова и Расим Джафар.
Помимо театрального фестиваля, в Узбекистане сейчас проходит наманганский фестиваль цветов. Ранее Sputnik публиковал фото с этого зрелищного мероприятия.