https://uz.sputniknews.ru/20230526/chempionat-uzbekistan-figurnoye-kataniye-imya-pobeditel-35367809.html
Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию — имена победителей
Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию — имена победителей
За победу в первенстве республики боролись спортсмены, выступающие в различных направлениях. 26.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-26T12:15+0500
2023-05-26T12:15+0500
2023-05-26T12:22+0500
узбекистан
ташкент
фигурное катание
фигурист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35367135_58:51:985:572_1920x0_80_0_0_9b3b88859c2d8e3f4df02956a319d9d2.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В чемпионате Узбекистана по фигурному катанию среди одиночников победу одержали Азизмурод Шабазов и Нигинабону Джамалиддинова, сообщает НОК.За победу в соревнованиях боролись около 30 фигуристов.Так, в числе медалистов:юноши:девушки:девушки-юниорки:спортивная пара:1. Джамшид Ташмухамедов и Анастасия Сазановатанцы на льду:1. Константин Ли и София Буриеваначальная классификация:средняя классификация:высшая классификация:Завершился чемпионат Узбекистана по фигурному катанию 25 мая.Ранее Sputnik сообщал о первенстве Узбекистана по самбо среди юниоров, которое проходило в Бекабаде c 19 по 21 мая.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35367135_198:67:818:532_1920x0_80_0_0_1f949275ca8dc1de72a19992f11b1b59.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, фигурное катание, фигурист
узбекистан, ташкент, фигурное катание, фигурист
Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию — имена победителей
12:15 26.05.2023 (обновлено: 12:22 26.05.2023)
За победу в первенстве республики боролись спортсмены, выступающие в различных направлениях.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В чемпионате Узбекистана по фигурному катанию среди одиночников победу одержали Азизмурод Шабазов и Нигинабону Джамалиддинова, сообщает НОК
.
За победу в соревнованиях боролись около 30 фигуристов.
Нигинабону Джамалиддинова
1. Джамшид Ташмухамедов и Анастасия Сазанова
1. Константин Ли и София Буриева
Завершился чемпионат Узбекистана по фигурному катанию 25 мая.
Ранее Sputnik
сообщал о первенстве Узбекистана по самбо среди юниоров, которое проходило в Бекабаде c 19 по 21 мая.