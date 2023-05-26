https://uz.sputniknews.ru/20230526/chempionat-uzbekistan-figurnoye-kataniye-imya-pobeditel-35367809.html

Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию — имена победителей

Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию — имена победителей

За победу в первенстве республики боролись спортсмены, выступающие в различных направлениях. 26.05.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

ташкент

фигурное катание

фигурист

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В чемпионате Узбекистана по фигурному катанию среди одиночников победу одержали Азизмурод Шабазов и Нигинабону Джамалиддинова, сообщает НОК.За победу в соревнованиях боролись около 30 фигуристов.Так, в числе медалистов:юноши:девушки:девушки-юниорки:спортивная пара:1. Джамшид Ташмухамедов и Анастасия Сазановатанцы на льду:1. Константин Ли и София Буриеваначальная классификация:средняя классификация:высшая классификация:Завершился чемпионат Узбекистана по фигурному катанию 25 мая.Ранее Sputnik сообщал о первенстве Узбекистана по самбо среди юниоров, которое проходило в Бекабаде c 19 по 21 мая.

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