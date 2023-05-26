https://uz.sputniknews.ru/20230526/chm-futbol-u20-shansy-uzbekistan-pley-off-35357552.html
ЧМ по футболу U20: каковы шансы Узбекистана выйти в плей-офф
ЧМ по футболу U20: каковы шансы Узбекистана выйти в плей-офф
Сейчас в группе А Узбекистан занимает третье место, завоевав после двух туров одно очко. В каком случае молодежная сборная республики сможет выйти в следующий этап?
2023-05-26T16:44+0500
2023-05-26T16:44+0500
2023-05-26T17:26+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу 23 мая сыграла вничью со сборной Новой Зеландии и завоевала свое первое очко в групповом этапе чемпионата мира U20. Есть ли у узбекских футболистов шанс выйти в 1/8 финала и при каких условиях она пройдет в плей-офф — разбирается Sputnik. По правилам чемпионата в плей-офф гарантированно выходят 12 команд, занявшие в своих группах первое и второе места по итогам трех игр группового этапа.Сборная Узбекистана входит в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. Каждая из команд к настоящему моменту сыграла по две игры внутри группы. Сейчас рейтинговая таблица группы сейчас выглядит следующим образом:У сборной Узбекистана впереди последняя игра группового этапа — с Гватемалой. Но даже победы в этом матче сборной недостаточно, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. Победа принесет узбекской команде три очка. И тогда все будет зависеть от матча Аргентина — Новая Зеландия. Если новозеландцы проиграют и не наберут очков в этом туре, то у них с узбекистанской сборной будет по четыре очка.И тогда положение в турнирной таблице будет определять уже разница между количеством забитых и пропущенных голов у каждой команды.Сейчас на счету у узбекистанцев по итогам двух игр 3 забитых гола и 4 мяча, пропущенных в свои ворота — разница –1 мяч. У Новой Зеландии 3 забитых мяча и 2 пропущенных — разница +1 мяч.Следовательно, команде Узбекистана в последнем туре нужно не просто победить, а увеличить разницу мячей, чтобы обогнать по этому показателю новозеландцев.Но даже если сборной республики не удастся занять второе место в группе, у нее все еще есть шанс попасть в следующий этап: в плей-офф пройдут 4 лучшие команды, занявшие третье место. По количеству очков на данный момент Узбекистан проходит в эту четверку.В настоящий момент все зависит от следующей игры Узбекистан — Гватемала, которая пройдет 27 мая.Все главные новости Чемпионата мира по футболу среди молодежных команд U20 мы оперативно публикуем на нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!Где можно посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Гватемала, читайте здесь.
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узбекистан футбол фифа чемпионат мира u20 аргентина узбекистан групповой этап новая зеландия гватемала плей-офф как выйти каковы шансы сможет ли
узбекистан футбол фифа чемпионат мира u20 аргентина узбекистан групповой этап новая зеландия гватемала плей-офф как выйти каковы шансы сможет ли
ЧМ по футболу U20: каковы шансы Узбекистана выйти в плей-офф
16:44 26.05.2023 (обновлено: 17:26 26.05.2023)
Сейчас в группе А Узбекистан занимает третье место, завоевав после двух туров одно очко. В каком случае молодежная сборная республики сможет выйти в следующий этап — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по футболу 23 мая сыграла вничью со сборной Новой Зеландии и завоевала свое первое очко в групповом этапе чемпионата мира U20. Есть ли у узбекских футболистов шанс выйти в 1/8 финала и при каких условиях она пройдет в плей-офф — разбирается Sputnik.
По правилам чемпионата в плей-офф гарантированно выходят 12 команд, занявшие в своих группах первое и второе места по итогам трех игр группового этапа.
Сборная Узбекистана входит в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. Каждая из команд к настоящему моменту сыграла по две игры внутри группы. Сейчас рейтинговая таблица группы сейчас выглядит следующим образом:
2.
Новая Зеландия – 4 очка;
У сборной Узбекистана впереди последняя игра группового этапа — с Гватемалой. Но даже победы в этом матче сборной недостаточно, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. Победа принесет узбекской команде три очка. И тогда все будет зависеть от матча Аргентина — Новая Зеландия. Если новозеландцы проиграют и не наберут очков в этом туре, то у них с узбекистанской сборной будет по четыре очка.
И тогда положение в турнирной таблице будет определять уже разница между количеством забитых и пропущенных голов у каждой команды.
Сейчас на счету у узбекистанцев по итогам двух игр 3 забитых гола и 4 мяча, пропущенных в свои ворота — разница –1 мяч. У Новой Зеландии 3 забитых мяча и 2 пропущенных — разница +1 мяч.
Следовательно, команде Узбекистана в последнем туре нужно не просто победить, а увеличить разницу мячей, чтобы обогнать по этому показателю новозеландцев.
Но даже если сборной республики не удастся занять второе место в группе, у нее все еще есть шанс попасть в следующий этап: в плей-офф пройдут 4 лучшие команды, занявшие третье место. По количеству очков на данный момент Узбекистан проходит в эту четверку.
В настоящий момент все зависит от следующей игры Узбекистан — Гватемала, которая пройдет 27 мая.
Все главные новости Чемпионата мира по футболу среди молодежных команд U20 мы оперативно публикуем на нашем Telegram-канале
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