https://uz.sputniknews.ru/20230526/dmitriy-medvedev-skolko-yeschye-budet-konflikt-ukraina-prognoz-35364686.html

Медведев рассказал, сколько еще будет конфликт на Украине

Медведев рассказал, сколько еще будет конфликт на Украине

Замглавы Совбеза России допустил, что эта ситуация продлится десятилетия

2023-05-26T10:43+0500

2023-05-26T10:43+0500

2023-05-26T10:43+0500

спецоперация

конфликт

украина

россия

москва

совет безопасности российской федерации

дмитрий медведев

заявление

прогноз

в мире

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, при действующем в этой стране режиме все повторится, поэтому нужно уничтожить природу нацистской власти в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.Ранее в своем Telegram-канале Медведев сообщил, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Также он представил несколько возможных вариантов распада Украины после поражения Киева. По его мнению, это будет либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности, либо путь ее моментального коллапса.Москве же, по словам зампреда Совбеза РФ, нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, а сам конфликт завершится с гарантиями его невозобновления.Напомним, что Sputnik рассказывал о том, как мирный план Зеленского по Украине прокомментировал оппозиционный политик Виктор Медведчук.

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