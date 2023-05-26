https://uz.sputniknews.ru/20230526/dmitriy-medvedev-skolko-yeschye-budet-konflikt-ukraina-prognoz-35364686.html
Медведев рассказал, сколько еще будет конфликт на Украине
Медведев рассказал, сколько еще будет конфликт на Украине
Замглавы Совбеза России допустил, что эта ситуация продлится десятилетия
2023-05-26T10:43+0500
2023-05-26T10:43+0500
2023-05-26T10:43+0500
спецоперация
конфликт
украина
россия
москва
совет безопасности российской федерации
дмитрий медведев
заявление
прогноз
в мире
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, при действующем в этой стране режиме все повторится, поэтому нужно уничтожить природу нацистской власти в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.Ранее в своем Telegram-канале Медведев сообщил, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Также он представил несколько возможных вариантов распада Украины после поражения Киева. По его мнению, это будет либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности, либо путь ее моментального коллапса.Москве же, по словам зампреда Совбеза РФ, нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, а сам конфликт завершится с гарантиями его невозобновления.Напомним, что Sputnik рассказывал о том, как мирный план Зеленского по Украине прокомментировал оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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спецоперация конфликт украина россия москва дмитрий медведев совет безопасности рф заявление прогноз в мире
спецоперация конфликт украина россия москва дмитрий медведев совет безопасности рф заявление прогноз в мире
Медведев рассказал, сколько еще будет конфликт на Украине
Замглавы Совбеза России допустил, что эта ситуация продлится десятилетия.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Украинский конфликт может затянуться надолго, возможно, на десятилетия, при действующем в этой стране режиме все повторится, поэтому нужно уничтожить природу нацистской власти в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", — сказал он журналистам в ходе визита во Вьетнам.
Ранее в своем Telegram-канале
Медведев сообщил, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Также он представил несколько возможных вариантов распада Украины после поражения Киева. По его мнению, это будет либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности, либо путь ее моментального коллапса.
Москве же, по словам зампреда Совбеза РФ, нужен третий сценарий исчезновения Украины, при котором народ "центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины" вступит в состав России, а сам конфликт завершится с гарантиями его невозобновления.
Напомним, что Sputnik рассказывал о том, как мирный план Зеленского по Украине прокомментировал оппозиционный политик Виктор Медведчук.