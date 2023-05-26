https://uz.sputniknews.ru/20230526/mirziyoev-chilanzarskiy-rayon-tashkent-predpriyatiya-vizit-35411970.html
Мирзиёев: Чиланзарский район нужно превратить в индустриальный хаб
Мирзиёев: Чиланзарский район нужно превратить в индустриальный хаб
По итогу визита президент дал поручение обеспечить местных жителей работой.
2023-05-26T20:34+0500
2023-05-26T20:34+0500
2023-05-26T20:34+0500
политика
общество
ташкент
безработица
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев изучил работу предприятий в Чиланзарской промышленной зоне Ташкента, передает пресс-служба узбекского лидера.На данный момент в зоне работают 510 предприятий, в том числе заводы по производству продуктов питания и мебели.Также он отметил, что предпринимателей нужно поддерживать в развитии бизнеса и тем самым обеспечивали работой местное население.По итогу визита глава государства дал поручения нарастить производство йодированных продуктов, а также найти работу для 3 тыс. малообеспеченных и 10 тыс. безработных жителей района.
https://uz.sputniknews.ru/20230525/uzbekistan-eaes-torgovlya-raschety-v-natsvalyutax-35354542.html
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политика общество ташкент безработица шавкат мирзиёев чиланзарский район
политика общество ташкент безработица шавкат мирзиёев чиланзарский район
Мирзиёев: Чиланзарский район нужно превратить в индустриальный хаб
В ходе визита в Чиланзарский район президент дал поручение обеспечить местных жителей работой.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев изучил работу предприятий в Чиланзарской промышленной зоне Ташкента, передает
пресс-служба узбекского лидера.
На данный момент в зоне работают 510 предприятий, в том числе заводы по производству продуктов питания и мебели.
"Чиланзарский район обладает огромной инфраструктурой, здесь есть много неиспользуемых зданий и гарантированный доступ к энергоресурсам. Необходимо только финансово поддержать предпринимателей, привезти зарубежные технологии и превратить Чиланзар в индустриальный хаб",- сказал президент.
Также он отметил, что предпринимателей нужно поддерживать в развитии бизнеса и тем самым обеспечивали работой местное население.
По итогу визита глава государства дал поручения нарастить производство йодированных продуктов, а также найти работу для 3 тыс. малообеспеченных и 10 тыс. безработных жителей района.