https://uz.sputniknews.ru/20230526/mirziyoev-chilanzarskiy-rayon-tashkent-predpriyatiya-vizit-35411970.html

Мирзиёев: Чиланзарский район нужно превратить в индустриальный хаб

Мирзиёев: Чиланзарский район нужно превратить в индустриальный хаб

По итогу визита президент дал поручение обеспечить местных жителей работой.

2023-05-26T20:34+0500

2023-05-26T20:34+0500

2023-05-26T20:34+0500

политика

общество

ташкент

безработица

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев изучил работу предприятий в Чиланзарской промышленной зоне Ташкента, передает пресс-служба узбекского лидера.На данный момент в зоне работают 510 предприятий, в том числе заводы по производству продуктов питания и мебели.Также он отметил, что предпринимателей нужно поддерживать в развитии бизнеса и тем самым обеспечивали работой местное население.По итогу визита глава государства дал поручения нарастить производство йодированных продуктов, а также найти работу для 3 тыс. малообеспеченных и 10 тыс. безработных жителей района.

https://uz.sputniknews.ru/20230525/uzbekistan-eaes-torgovlya-raschety-v-natsvalyutax-35354542.html

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