https://uz.sputniknews.ru/20230526/molodoy-kartofel-retsepty-35358053.html

Три лучших рецепта из молодой картошки

Три лучших рецепта из молодой картошки

Пряные травы, чеснок, зелень… Все это поможет приготовить несколько оригинальных блюд из ароматного и нежного молодого картофеля.

2023-05-26T07:00+0500

2023-05-26T07:00+0500

2023-05-26T07:00+0500

это интересно

рецепт

картофель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35358221_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9dcd774ff68ba8e6234ece48caf45d51.jpg

Нет ничего лучше молодой картошки – разваристая или запеченная, с укропом и тающим кусочком сливочного масла. Впрочем, надо признать, что молодой картофель хорош и сам по себе. Нежный и ароматный, к тому же, очень быстро готовится. Особенно вкусная картошка получается, если запечь ее с приправами. Такое блюдо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Оно также может быть не только гарниром, но и самостоятельным. Вот три вкусных рецепта, которые стоит приготовить. Молодая картошка с чесноком и сливочным маслом В этом рецепте важно не жалеть сливочного масла – чем больше, тем вкуснее. Вам понадобятся: 1 кг молодой картошки; 150 г сливочного масла; пучок укропа или петрушки, 5 зубчиков чеснока; соль, перец по вкусу. Молодую картошку хорошо промойте и отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте воду и обсушите. Затем выложите картошку в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте измельченный чеснок и нарезанное кусочками масло. Перемешайте все хорошо. Запекайте картошку в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, периодически перемешивая. Перед подачей посыпьте блюдо рубленой зеленью. Печеная картошка с прованскими травами Этот рецепт с ароматом французских трав напомнит о прекрасных моментах увлекательных путешествий. Он точно придется по душе утонченным натурам. Вам понадобятся: 1 кг молодой картошки; 2 чайные ложки паприки; 2 чайные ложки сухих прованских трав (любых, которые больше нравятся); 4 столовых ложки оливкового масла; соль, перец по вкусу. Крупную картошку надо разрезать на четыре части и выложить в большую миску. Мелкую разрезать не надо. Добавьте оливковое масло, паприку, сухие травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все, чтобы картошка была равномерно покрыта специями и маслом. Противень застелите пергаментной бумагой, и выложите на него картофель кожурой вверх. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут под фольгой, а потом приоткройте фольгу и еще 10 минут запекайте без нее. Это позволит картошке подрумяниться. Перед подачей стоит сбрызнуть лимонным соком. Картошка с имбирем и бальзамическим уксусом Еще один необычный вариант «острого угощения» - в этом рецепте собрано много очень ярких по вкусу приправ. Нам нужны следующие ингредиенты: 500 г молодой картошки; 3 ст.л. соевого соуса; 1 ст.л. сахара; 3 ст.л. оливкового масла; 2 зубчика чеснока; 1 ч. л. тертого имбиря; кориандр, соль по вкусу; бальзамический уксус и кунжут для посыпки. Картофель нарезается небольшими кубиками, обжаривается на сильном огне под крышкой, периодически помешивая, около 15 минут. Кубики должны приобрести золотистый цвет. Параллельно в миске смешайте соевый соус, сахар, специи, тертый чеснок и имбирь. Добавьте эту смесь к готовой картошке и все хорошо перемешайте. После этого подержите на огне несколько минут, чтобы заправка впиталась в картофель. Затем выложите картошку на тарелку, сбрызните бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом. К вкусной картошечке можно приготовить десерт - фисташковую халву своими руками

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рецепт молодой картофель что приготовить из молодой картошки картошка печеная с зеленью пряностями травами обед ужин пикник лучшее блюдо лучшие рецепты простые вкусные проверенные дешевые