https://uz.sputniknews.ru/20230526/molodoy-kartofel-retsepty-35358053.html
Три лучших рецепта из молодой картошки
Три лучших рецепта из молодой картошки
Пряные травы, чеснок, зелень… Все это поможет приготовить несколько оригинальных блюд из ароматного и нежного молодого картофеля.
2023-05-26T07:00+0500
2023-05-26T07:00+0500
2023-05-26T07:00+0500
это интересно
рецепт
картофель
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Нет ничего лучше молодой картошки – разваристая или запеченная, с укропом и тающим кусочком сливочного масла. Впрочем, надо признать, что молодой картофель хорош и сам по себе. Нежный и ароматный, к тому же, очень быстро готовится. Особенно вкусная картошка получается, если запечь ее с приправами. Такое блюдо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Оно также может быть не только гарниром, но и самостоятельным. Вот три вкусных рецепта, которые стоит приготовить. Молодая картошка с чесноком и сливочным маслом В этом рецепте важно не жалеть сливочного масла – чем больше, тем вкуснее. Вам понадобятся: 1 кг молодой картошки; 150 г сливочного масла; пучок укропа или петрушки, 5 зубчиков чеснока; соль, перец по вкусу. Молодую картошку хорошо промойте и отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте воду и обсушите. Затем выложите картошку в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте измельченный чеснок и нарезанное кусочками масло. Перемешайте все хорошо. Запекайте картошку в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, периодически перемешивая. Перед подачей посыпьте блюдо рубленой зеленью. Печеная картошка с прованскими травами Этот рецепт с ароматом французских трав напомнит о прекрасных моментах увлекательных путешествий. Он точно придется по душе утонченным натурам. Вам понадобятся: 1 кг молодой картошки; 2 чайные ложки паприки; 2 чайные ложки сухих прованских трав (любых, которые больше нравятся); 4 столовых ложки оливкового масла; соль, перец по вкусу. Крупную картошку надо разрезать на четыре части и выложить в большую миску. Мелкую разрезать не надо. Добавьте оливковое масло, паприку, сухие травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все, чтобы картошка была равномерно покрыта специями и маслом. Противень застелите пергаментной бумагой, и выложите на него картофель кожурой вверх. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут под фольгой, а потом приоткройте фольгу и еще 10 минут запекайте без нее. Это позволит картошке подрумяниться. Перед подачей стоит сбрызнуть лимонным соком. Картошка с имбирем и бальзамическим уксусом Еще один необычный вариант «острого угощения» - в этом рецепте собрано много очень ярких по вкусу приправ. Нам нужны следующие ингредиенты: 500 г молодой картошки; 3 ст.л. соевого соуса; 1 ст.л. сахара; 3 ст.л. оливкового масла; 2 зубчика чеснока; 1 ч. л. тертого имбиря; кориандр, соль по вкусу; бальзамический уксус и кунжут для посыпки. Картофель нарезается небольшими кубиками, обжаривается на сильном огне под крышкой, периодически помешивая, около 15 минут. Кубики должны приобрести золотистый цвет. Параллельно в миске смешайте соевый соус, сахар, специи, тертый чеснок и имбирь. Добавьте эту смесь к готовой картошке и все хорошо перемешайте. После этого подержите на огне несколько минут, чтобы заправка впиталась в картофель. Затем выложите картошку на тарелку, сбрызните бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом. К вкусной картошечке можно приготовить десерт - фисташковую халву своими руками
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рецепт молодой картофель что приготовить из молодой картошки картошка печеная с зеленью пряностями травами обед ужин пикник лучшее блюдо лучшие рецепты простые вкусные проверенные дешевые
рецепт молодой картофель что приготовить из молодой картошки картошка печеная с зеленью пряностями травами обед ужин пикник лучшее блюдо лучшие рецепты простые вкусные проверенные дешевые
Три лучших рецепта из молодой картошки
Пряные травы, чеснок, зелень… Все это поможет приготовить несколько оригинальных блюд из ароматного и нежного молодого картофеля.
Нет ничего лучше молодой картошки – разваристая или запеченная, с укропом и тающим кусочком сливочного масла. Впрочем, надо признать, что молодой картофель хорош и сам по себе. Нежный и ароматный, к тому же, очень быстро готовится. Особенно вкусная картошка получается, если запечь ее с приправами.
Такое блюдо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Оно также может быть не только гарниром, но и самостоятельным. Вот три вкусных рецепта, которые стоит приготовить.
Молодая картошка с чесноком и сливочным маслом
В этом рецепте важно не жалеть сливочного масла – чем больше, тем вкуснее.
Вам понадобятся: 1 кг молодой картошки; 150 г сливочного масла; пучок укропа или петрушки, 5 зубчиков чеснока; соль, перец по вкусу.
Молодую картошку хорошо промойте и отварите до полуготовности в подсоленной воде. Слейте воду и обсушите. Затем выложите картошку в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте измельченный чеснок и нарезанное кусочками масло. Перемешайте все хорошо. Запекайте картошку в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, периодически перемешивая. Перед подачей посыпьте блюдо рубленой зеленью.
Печеная картошка с прованскими травами
Этот рецепт с ароматом французских трав напомнит о прекрасных моментах увлекательных путешествий. Он точно придется по душе утонченным натурам.
Вам понадобятся: 1 кг молодой картошки; 2 чайные ложки паприки; 2 чайные ложки сухих прованских трав (любых, которые больше нравятся); 4 столовых ложки оливкового масла; соль, перец по вкусу.
Крупную картошку надо разрезать на четыре части и выложить в большую миску. Мелкую разрезать не надо. Добавьте оливковое масло, паприку, сухие травы, соль и перец. Хорошо перемешайте все, чтобы картошка была равномерно покрыта специями и маслом. Противень застелите пергаментной бумагой, и выложите на него картофель кожурой вверх. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут под фольгой, а потом приоткройте фольгу и еще 10 минут запекайте без нее. Это позволит картошке подрумяниться. Перед подачей стоит сбрызнуть лимонным соком.
Картошка с имбирем и бальзамическим уксусом
Еще один необычный вариант «острого угощения» - в этом рецепте собрано много очень ярких по вкусу приправ.
Нам нужны следующие ингредиенты: 500 г молодой картошки; 3 ст.л. соевого соуса; 1 ст.л. сахара; 3 ст.л. оливкового масла; 2 зубчика чеснока; 1 ч. л. тертого имбиря; кориандр, соль по вкусу; бальзамический уксус и кунжут для посыпки.
Картофель нарезается небольшими кубиками, обжаривается на сильном огне под крышкой, периодически помешивая, около 15 минут. Кубики должны приобрести золотистый цвет. Параллельно в миске смешайте соевый соус, сахар, специи, тертый чеснок и имбирь. Добавьте эту смесь к готовой картошке и все хорошо перемешайте. После этого подержите на огне несколько минут, чтобы заправка впиталась в картофель. Затем выложите картошку на тарелку, сбрызните бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.
К вкусной картошечке можно приготовить десерт - фисташковую халву своими руками