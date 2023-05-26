Какой должна быть "правильная" еда для мужчин
© © iStock.com / fybПитание по системе "шведский стол" в отеле. Архивное фото
© © iStock.com / fyb
Врач рекомендует представителям сильного пола налегать на мясо и томаты.
Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В: мясо, рыбу, морепродукты, листовую зелень, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Об этом сообщает РИА Новости.
© © Depositphotos / Grafvisionрыба
рыба
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© Pixabay / zhangtingzhiСуп с лососем
Суп с лососем
© Pixabay / zhangtingzhi
Рукола
© Sputnik / Денис Абрамов/
© Pixabay / LoggaWiggler Помидоры
Помидоры
© Pixabay / LoggaWiggler
“Среди овощей выделяют томаты, так как в них содержится антиоксидант ликопин, защищающий от рака предстательной железы, а также от других видов онкологии", — объяснил эксперт.
Также он отметил добавил, что выпечка, избыток сладостей и жирного для мужчин вредны. Они способствуют нарушению метаболизма и развитию ожирения.
© Depositphotos.com / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
© Depositphotos.com / Cookelma
"Опасность ожирения для мужчин заключается в том, что в жировой ткани мужские гормоны трансформируются в женские. В результате снижаются и защитные силы организма. Также вредно излишнее употребление переработанного мяса — колбасы, сосисок, копчёностей, соленого", — добавил Тяжельников.
По его словам, один из серьезных врагов мужского здоровья – алкоголь. Он негативно воздействует на печень и разрушает здоровье. При этом пиво тоже вредно, так как может способствовать изменению мужского типа фигуры на более женственный.
"Известно, что у мужчин скорость метаболизма примерно на 10% выше, чем у женщин. Энергия, извлекаемая из пищи у них, сразу тратится, тогда как у женщин есть природная склонность накапливать излишнюю энергию в виде жира. Поэтому потребность в калорийности и объеме порций у мужчин и у женщин разная. Но есть и другие различия. Это потребность в определенных питательных веществах, которые мы извлекаем из пищи. Мужчинам необходимо больше белка для строительства мышц и выработки тестостерона, а женщинам нужно больше качественной и разнообразной клетчатки", — указал врач.
В заключение он подчеркнул, что продукты должны быть качественными и натуральными. И если по каким-то причинам необходимые витамины и микроэлементы. не поступают в организм вместе с пищей, их дефицит необходимо восполнять в виде витаминных и минеральных добавок.
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