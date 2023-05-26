Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230526/mujchiny-pravilnoye-pitaniye-vrach-rekomendatsii-35369966.html
Какой должна быть "правильная" еда для мужчин
Какой должна быть "правильная" еда для мужчин
Врач рекомендует представителям сильного пола налегать на мясо и томаты.
2023-05-26T22:00+0500
2023-05-26T22:00+0500
это интересно
зож
правильное питание
мнение эксперта
здоровье
мужчина
продукты
витамины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370195_0:0:638:359_1920x0_80_0_0_233f68e4229d0382db6d41ea6194699b.jpg
Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В: мясо, рыбу, морепродукты, листовую зелень, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил добавил, что выпечка, избыток сладостей и жирного для мужчин вредны. Они способствуют нарушению метаболизма и развитию ожирения. По его словам, один из серьезных врагов мужского здоровья – алкоголь. Он негативно воздействует на печень и разрушает здоровье. При этом пиво тоже вредно, так как может способствовать изменению мужского типа фигуры на более женственный.В заключение он подчеркнул, что продукты должны быть качественными и натуральными. И если по каким-то причинам необходимые витамины и микроэлементы. не поступают в организм вместе с пищей, их дефицит необходимо восполнять в виде витаминных и минеральных добавок.Ранее мы рассказывали о том, каким должен быть правильный перекус на работе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35370195_29:0:508:359_1920x0_80_0_0_83f9a9ee5760c6cec39d8adefdce7563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
зож правильное питание мнение эксперта здоровье мужчина продукты витамины это интересно
зож правильное питание мнение эксперта здоровье мужчина продукты витамины это интересно

Какой должна быть "правильная" еда для мужчин

22:00 26.05.2023
© © iStock.com / fybПитание по системе "шведский стол" в отеле. Архивное фото
Питание по системе шведский стол в отеле. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© © iStock.com / fyb
Подписаться на
НовостиTelegram
Врач рекомендует представителям сильного пола налегать на мясо и томаты.
Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В: мясо, рыбу, морепродукты, листовую зелень, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Об этом сообщает РИА Новости.
© СС0 / Unsplash / José Ignacio PompéМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Мясо
© СС0 / Unsplash / José Ignacio Pompé
© © Depositphotos / Grafvisionрыба
рыба - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
рыба
© © Depositphotos / Grafvision
© Pixabay / zhangtingzhiСуп с лососем
Суп с лососем - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Суп с лососем
© Pixabay / zhangtingzhi
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРукола
Рукола - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Рукола
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
© Pixabay / LoggaWiggler Помидоры
Помидоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Помидоры
© Pixabay / LoggaWiggler
“Среди овощей выделяют томаты, так как в них содержится антиоксидант ликопин, защищающий от рака предстательной железы, а также от других видов онкологии", — объяснил эксперт.
Также он отметил добавил, что выпечка, избыток сладостей и жирного для мужчин вредны. Они способствуют нарушению метаболизма и развитию ожирения.
© Depositphotos.com / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
© Depositphotos.com / Cookelma
"Опасность ожирения для мужчин заключается в том, что в жировой ткани мужские гормоны трансформируются в женские. В результате снижаются и защитные силы организма. Также вредно излишнее употребление переработанного мяса — колбасы, сосисок, копчёностей, соленого", — добавил Тяжельников.
По его словам, один из серьезных врагов мужского здоровья – алкоголь. Он негативно воздействует на печень и разрушает здоровье. При этом пиво тоже вредно, так как может способствовать изменению мужского типа фигуры на более женственный.
"Известно, что у мужчин скорость метаболизма примерно на 10% выше, чем у женщин. Энергия, извлекаемая из пищи у них, сразу тратится, тогда как у женщин есть природная склонность накапливать излишнюю энергию в виде жира. Поэтому потребность в калорийности и объеме порций у мужчин и у женщин разная. Но есть и другие различия. Это потребность в определенных питательных веществах, которые мы извлекаем из пищи. Мужчинам необходимо больше белка для строительства мышц и выработки тестостерона, а женщинам нужно больше качественной и разнообразной клетчатки", — указал врач.
В заключение он подчеркнул, что продукты должны быть качественными и натуральными. И если по каким-то причинам необходимые витамины и микроэлементы. не поступают в организм вместе с пищей, их дефицит необходимо восполнять в виде витаминных и минеральных добавок.
Ранее мы рассказывали о том, каким должен быть правильный перекус на работе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0