https://uz.sputniknews.ru/20230526/mujchiny-pravilnoye-pitaniye-vrach-rekomendatsii-35369966.html

Какой должна быть "правильная" еда для мужчин

Какой должна быть "правильная" еда для мужчин

Врач рекомендует представителям сильного пола налегать на мясо и томаты.

2023-05-26T22:00+0500

2023-05-26T22:00+0500

2023-05-26T22:00+0500

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Мужчинам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В: мясо, рыбу, морепродукты, листовую зелень, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил добавил, что выпечка, избыток сладостей и жирного для мужчин вредны. Они способствуют нарушению метаболизма и развитию ожирения. По его словам, один из серьезных врагов мужского здоровья – алкоголь. Он негативно воздействует на печень и разрушает здоровье. При этом пиво тоже вредно, так как может способствовать изменению мужского типа фигуры на более женственный.В заключение он подчеркнул, что продукты должны быть качественными и натуральными. И если по каким-то причинам необходимые витамины и микроэлементы. не поступают в организм вместе с пищей, их дефицит необходимо восполнять в виде витаминных и минеральных добавок.Ранее мы рассказывали о том, каким должен быть правильный перекус на работе.

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зож правильное питание мнение эксперта здоровье мужчина продукты витамины это интересно