https://uz.sputniknews.ru/20230526/ramshtayn-12-ssha-nato-ukraia-baxmut-35358922.html

"Рамштайн-12": США и НАТО решают, что делать с Украиной после "бахмутской фортеции"

"Рамштайн-12": США и НАТО решают, что делать с Украиной после "бахмутской фортеции"

После разгрома украинской армии в Соледарско-Бахмутской наступательной операции Вооруженными силами России западные хозяева киевского режима впадают в уныние... 26.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-26T08:03+0500

2023-05-26T08:03+0500

2023-05-26T08:03+0500

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В перспективе – ударная авиация стандартов НАТО. Одновременно Запад опасается неконтролируемой украинской "махновщины", катастрофической эскалации, и прямого военного ответа РФ альянсу "доноров" ВСУ.Очередное совещание контактной группы по Украине "Рамштайн-12" организовано 25 мая в онлайн-формате, традиционно – под руководством Пентагона. Украина представила обзор текущей ситуации, и заявила о потребностях. Результатом дискуссии "доноров" может стать решение о конкретном количестве и сроках поставки ВСУ натовских средств ПВО и самолетов F-16 "для поддержки среднесрочных и долгосрочных оборонных нужд" Украины – не для обещанного весеннего "контрнаступления".Такой осторожный подход отражает явное разочарование Запада киевскими марионетками – после жесточайшего разгрома ВСУ в Артемовске и падения "бахмутской фортеции", которую Владимир Зеленский пытался сделать неким символом несокрушимости (вопреки здравому смыслу и советам стратегов Пентагона и НАТО).Между тем, Киев рассчитывает в ближайшее время получить 110 антикварных немецких танков Leopard 1A5 – в дополнение к ранее поставленным ФРГ 18 танкам Leopard 2A6 и 40 БМП Marder. За время СВО уничтожены более трех тысяч танков ВСУ, не считая шести тысяч единиц иной бронетехники. Появление на украинском ТВД сотни-другой устаревших танков НАТО погоды не изменит. Тем более, что ранее полученные ВСУ танки модификации Leopard 2А4 остались без динамической защиты, а "снарядный голод" украинской артиллерии не удовлетворен, вопреки обещаниям Запада.Страны ЕС в 2023 году поставили на Украину 220 тысяч снарядов и 1300 ракет в 2023 году, и это всего лишь месячная норма расхода артиллерии ВСУ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает возможной производство в 24 странах ЕС и передачу Киеву еще 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев. Якобы на это выделен 1 млрд евро, однако по средним ценам за эти деньги можно приобрести не более 250 тысяч 155-мм снарядов. Декларации Запада о намерениях не совпадают с реальностью украинского ТВД и возможностями оборонной промышленности США и НАТО. Не говоря уже о технологическом отставании альянса.Ужас без концаНакануне совещания в формате "Рамштайн-12" британский министр обороны Бен Уоллес лично изучил на Украине последствия поражения склада британских боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком. Токсичное урановое облако накрыло Польшу, зацепило территорию других восточно-европейских союзников по НАТО. Военно-политический реверанс Уоллеса здесь уже ничего не изменит, зато "лунный кратер" на месте арсенала ВСУ охладит британскую горячность в украинском конфликте – "урановая дубинка" о двух концах. Лондон ни от чего не застрахован.Министр обороны Германии Борис Писториус 24 мая в бундестаге заявил: "Если прекратить поставки вооружения, конец Украины наступил бы завтра". И это правда лишь отчасти. Нет никакой сражающейся за свою независимость Украины, это евроатлантический миф. Есть нанятая Соединенными Штатами для вооруженной борьбы с Россией группировка беспринципных киевских лицедеев и политиканов, которые в интересах Запада, с особым размахом и цинизмом уничтожают украинский народ и украинскую государственность. Западные мозговые центры моделируют мобилизационные перспективы, и прогнозируют исчерпание человеческих ресурсов (резервов) ВСУ к 2025 году.Остается надежда на "чудо-оружие". Официальные лица в Киеве надеются получить истребители F-16 к осени. Представители США заявили, что не могут гарантировать полеты F-16 над Украиной до конца 2023 года. Основополагающие проблемы – подготовка кадров, уязвимость базирования и технологическое отставание сорокалетних американских "соколов" от новейших российских Су-30См, Су-35, Су-57 и МиГ-31. В ситуации реального развертывания F-16, немногие натовские "добровольцы" согласятся летать под прицелом российских ЗРК С-400 или уклоняться от гиперзвуковых ракет Р-37М "воздух – воздух" дальностью до 400 км. И, разумеется, два-три десятка ускоренно переобучаемых на F-16 пилотов ВСУ – "фиговый листок". Летчики-истребители со своими машинами "срастаются" годами. А военное руководство США признает, что российская система ПВО практически непробиваема для истребителей четвертого поколения, таких как F-16.Вместе с тем Вашингтон тревожит выход "украинского проекта" из-под контроля, фактическая утрата Зеленским функций украинского президента и верховного главнокомандующего. Сложно не замечать участившиеся террористические авантюры ГУР на территории РФ, и отсутствие декларированного ранее украинского "контрнаступления".Турбулентность усилена тяжелым ранением главкома ВСУ Валерия Залужного, который вряд ли вернется в строй. Креативная украинская "махновщина" не обещает Западу ничего хорошего. Позиция НАТО сегодня выглядит достаточно расплывчатой – никто в альянсе не желает по-настоящему увязнуть и пострадать в украинском конфликте. Значительные потери европейских наемников уже заставляют искать "добровольцев" для ВСУ в странах Африки.Россию совершенно не смущают мышиная возня "доноров" на американской авиабазе Рамштайн и "сильные сигналы" в виде старых истребителей F-16. Сегодня в Минске министры обороны РБ и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь. Эти меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам".Ранее белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. Кроме того, для применения ядерного оружия переоборудована часть белорусских боевых самолетов.Американское издание Military Watch насчитало в Военно-воздушных силах РБ более 30 способных нести ядерное оружие самолетов. На Западном стратегическом направлении натовский блицкриг совершенно исключен, недобрые соседи вынуждены осторожнее бряцать оружием у границ Беларуси и России. Дальность неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых ракет ОТРК "Искандер" – до 500 км – позволяет держать под прицелом всю территорию Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, не говоря уже об Украине.Москва и Минск делают то же самое, что Вашингтон и европейские союзники практикуют десятилетиями. Пентагон хранит на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции не одну сотню термоядерных бомб B61 для возможной атаки на РФ и РБ, с участием многонациональных ВВС НАТО. Паталогическая ненависть Вашингтона по отношению к России не оставляет места дипломатии, однако психологически уравновешенные Москва и Минск способны не только защищаться.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Военная "помощь" НАТО Киеву: британский уран над Варшавой

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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колумнисты, украина, сша, нато