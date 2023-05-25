https://uz.sputniknews.ru/20230525/mnenie-eksperta-xrolenko-nato-ukraina-voorujenie-35304607.html

Военная "помощь" НАТО Киеву: британский уран над Варшавой

Военная "помощь" НАТО Киеву: британский уран над Варшавой

Польша и Румыния заметили начало ядерного апокалипсиса в Европе.

2023-05-25T08:58+0500

2023-05-25T08:58+0500

2023-05-25T09:29+0500

мнение эксперта

политика

вооружение

нато

украина

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После российского ракетного удара по арсеналу ВСУ с британскими урановыми боеприпасами в Хмельницкой области Украины радиоактивное облако за два дня переместилось на 400 км западнее. Волей ветров основания для тревоги имеются также у Венгрии и Словакии. Агрессивным соседям по планете пришло время вспомнить историческое предупреждение великого князя и полководца российского Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет". Румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью изданию BZI заявила, что после российского удара "Кинжалом" и апокалиптических взрывов на арсенале ВСУ под Хмельницким (14 мая) облако радиоактивной пыли от британских снарядов с обедненным ураном через 48 часов накрыло Польшу. И Варшаве целесообразнее в международном суде требовать компенсаций от Лондона, а не военных репараций от Берлина. Сенатор Шошоакэ уточнила: "На этом складе были танковые снаряды с обедненным ураном, предоставленные Украине Великобританией. Боеприпасы стоимостью 500 млн долларов". По средним ценам, получается около 100 тысяч снарядов.Ранее о надвигающемся с Украины радиоактивном облаке из обедненного урана европейцам сообщил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Москва не раз предупреждала об огромной опасности применения ВСУ натовских боеприпасов с бронебойным сердечником из обедненного урана. Лондон и Вашингтон отвечали, что применение таких снарядов и авиабомб – "обычное дело", и переложили ответственность на конечного пользователя, то есть на Киев.Детонация под Хмельницким десятков тысяч боеприпасов с обедненным ураном не равнозначна ядерному взрыву. И все же в итоге в атмосферу выброшены многие тонны мелкодисперсной, токсично-радиоактивной металлической пыли. В таком виде изотопы урана U-235 и U-234 распространяются с воздушными массами на сотни километров, оседают в воде, почве, в легких людей, и представляет опасность практически вечно (период полураспада – 4,5 млрд лет). Нейтрализовать радиоактивную и токсичную урановую пыль сложно, убрать из воздуха, почвы, воды и человеческого организма невозможно. В регионах активного применения боеприпасов с обедненным ураном примерно через пять лет отмечается резкий рост онкологических заболеваний, смертности, врожденных аномалий у детей (Сербия, Ирак).Урановые облака и панические настроенияУран – очень плотный и тугоплавкий металл, однако при значительной ударной нагрузке (детонации арсенала) обедненный уран хорошо горит (кипит) с выделением токсичных соединений, которыми могут быть заражены атмосфера и обширная территория. Урановая пыль достигает слоя кучевых облаков, долго "путешествует", и возвращается на землю с дождями. Неслучайно российский эксперт Алексей Анпилогов сравнил последствия уничтожения британских боеприпасов под Хмельницким с пожаром на Чернобыльской АЭС 1986 года.После ракетного удара ВС России по арсеналу ВСУ жителей Хмельницкого и Тернополя встревожили "дозиметрические патрули" вдали от районов, примыкающих к Хмельницкой АЭС. Началась стихийная эвакуация населения из Хмельницкой и Тернопольской областей. На востоке Польши зафиксировали резкий рост уровня висмута – в 7 раз (висмут – токсичный продукт распада обедненного урана). Урановые облака и панические настроения накрыли Варшаву, достигли Бухареста. Для паники есть все основания. Каждый выстрел урановым снарядом создает до одного гектара отравленной территории. Детонация уранового арсенала ВСУ означает гарантированное заражение нескольких украинских регионов, как минимум.Американские удары по территории Сербии 1999 года авиабомбами с обедненным ураном привели к резкому росту заболеваний мирного населения – ежегодно от онкологии здесь умирают около 800 человек в год, включая детей. Пострадали тысячи солдат НАТО, которые участвовали в операции "Союзническая сила", сотни из них умерли – связь онкологии с токсичным обедненным ураном доказана специалистами, и в судебном порядке.По данным ООН, в ходе вторжения в Ирак (2003-2004) американские войска применили около 300 тонн обедненного урана, в результате радиационная обстановка в городе Фаллуджа стала хуже, чем в Хиросиме и Нагасаки. Мирное население иракских городов Амара, Багдад, Басра, Кербела с 2009 года также страдает редкими и неизвестными ранее заболеваниями.На фоне свежих урановых облаков над Европой зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 мая еще раз напомнил, что поставки Западом оружия Киеву увеличивают вероятность ядерного апокалипсиса. Если предупреждения не помогут, России придется возвращать страны НАТО в суровую реальность многополярного мира иными средствами.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://uz.sputniknews.ru/20230524/glavkom-vsu-zalujnyy-raneniye-rossiya-voyska-udar-35293507.html

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мнение эксперта политика в мире хроленко украина нато вооружения