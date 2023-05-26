https://uz.sputniknews.ru/20230526/rustam-sagdullayev-zaslujennyy-artist-uzbekistan-zvaniye-pochetnyy-professor-vgik-35367283.html
Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа
Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа
Рустама Сагдуллаева поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
2023-05-26T11:46+0500
2023-05-26T11:46+0500
2023-05-26T12:13+0500
рустам сагдуллаев
вгик
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профессор
узбекистан
ташкент
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москва
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИК, сообщает корреспондент Sputnik.С этим событием его поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.Рустам Сагдуллаев набрал самую первую актерскую мастерскую в ташкентском филиале Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Изначально там планировали обучать 20 человек, но из-за большого наплыва абитуриентов мастерскую расширили до 40 студентов.Сегодня его студенты уже начали сниматься как в учебных фильмах, так и в профессиональном кино.Рустам Сагдуллаев — советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".Напомним, что в эти дни в ташкентском филиале ВГИКа проходят мастер-классы известных российских актеров.
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Достонбек Рахматуллаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
рустам сагдуллаев артист вгик звание профессор узбекистан ташкент россия москва культура общество
рустам сагдуллаев артист вгик звание профессор узбекистан ташкент россия москва культура общество
Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа
11:46 26.05.2023 (обновлено: 12:13 26.05.2023)
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Рустама Сагдуллаева поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИК, сообщает корреспондент Sputnik.
С этим событием его поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
Рустам Сагдуллаев набрал самую первую актерскую мастерскую в ташкентском филиале Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Изначально там планировали обучать 20 человек, но из-за большого наплыва абитуриентов мастерскую расширили до 40 студентов.
Сегодня его студенты уже начали сниматься как в учебных фильмах, так и в профессиональном кино.
Рустам Сагдуллаев — советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".
Напомним,
что в эти дни в ташкентском филиале ВГИКа проходят мастер-классы известных российских актеров.