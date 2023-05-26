https://uz.sputniknews.ru/20230526/rustam-sagdullayev-zaslujennyy-artist-uzbekistan-zvaniye-pochetnyy-professor-vgik-35367283.html

Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа

Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа

Рустама Сагдуллаева поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.

2023-05-26T11:46+0500

2023-05-26T11:46+0500

2023-05-26T12:13+0500

рустам сагдуллаев

вгик

звание

профессор

узбекистан

ташкент

россия

москва

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИК, сообщает корреспондент Sputnik.С этим событием его поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.Рустам Сагдуллаев набрал самую первую актерскую мастерскую в ташкентском филиале Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Изначально там планировали обучать 20 человек, но из-за большого наплыва абитуриентов мастерскую расширили до 40 студентов.Сегодня его студенты уже начали сниматься как в учебных фильмах, так и в профессиональном кино.Рустам Сагдуллаев — советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".Напомним, что в эти дни в ташкентском филиале ВГИКа проходят мастер-классы известных российских актеров.

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Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

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рустам сагдуллаев артист вгик звание профессор узбекистан ташкент россия москва культура общество