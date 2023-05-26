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https://uz.sputniknews.ru/20230526/rustam-sagdullayev-zaslujennyy-artist-uzbekistan-zvaniye-pochetnyy-professor-vgik-35367283.html
Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа
Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа
Рустама Сагдуллаева поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
2023-05-26T11:46+0500
2023-05-26T12:13+0500
рустам сагдуллаев
вгик
звание
профессор
узбекистан
ташкент
россия
москва
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИК, сообщает корреспондент Sputnik.С этим событием его поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.Рустам Сагдуллаев набрал самую первую актерскую мастерскую в ташкентском филиале Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Изначально там планировали обучать 20 человек, но из-за большого наплыва абитуриентов мастерскую расширили до 40 студентов.Сегодня его студенты уже начали сниматься как в учебных фильмах, так и в профессиональном кино.Рустам Сагдуллаев — советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".Напомним, что в эти дни в ташкентском филиале ВГИКа проходят мастер-классы известных российских актеров.
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рустам сагдуллаев артист вгик звание профессор узбекистан ташкент россия москва культура общество
рустам сагдуллаев артист вгик звание профессор узбекистан ташкент россия москва культура общество

Знаменитый узбекский артист стал почетным профессором ВГИКа

11:46 26.05.2023 (обновлено: 12:13 26.05.2023)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаАктер Рустам Сагдуллаев
Актер Рустам Сагдуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Корреспондент
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Рустама Сагдуллаева поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заслуженному артисту Узбекистана, кавалеру ордена “Дустлик” Рустаму Сагдуллаеву присвоили звание Почетного профессора ВГИК, сообщает корреспондент Sputnik.
С этим событием его поздравил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
© ташкентский ВГИКРустам Сагдуллаев стал почетным почетным профессором ВГИКа
Рустам Сагдуллаев стал почетным почетным профессором ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Рустам Сагдуллаев стал почетным почетным профессором ВГИКа
© ташкентский ВГИК
Рустам Сагдуллаев набрал самую первую актерскую мастерскую в ташкентском филиале Всероссийского Государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. Изначально там планировали обучать 20 человек, но из-за большого наплыва абитуриентов мастерскую расширили до 40 студентов.
Сегодня его студенты уже начали сниматься как в учебных фильмах, так и в профессиональном кино.
Рустам Сагдуллаев — советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни старики".
Напомним, что в эти дни в ташкентском филиале ВГИКа проходят мастер-классы известных российских актеров.
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