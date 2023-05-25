https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-filial-vgik-studenty-master-klass-djanik-fayziyev-anton-malyshev-35340473.html

"У творца должны быть амбиции" — Джаник Файзиев

"У творца должны быть амбиции" — Джаник Файзиев

Известный российский кинопродюсер дал мастер-класс студентам ташкентского ВГИКа, рассказав в том числе о финансировании фильмов.

2023-05-25T15:14+0500

2023-05-25T15:14+0500

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узбекистан

ташкент

русская культура

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ташкентском филиале ВГИКа прошли мастер-классы известного российского кинопродюсера, актера и режиссера, генерального продюсера сервиса Okko Джахонгира Файзиева и заведующего кафедрой дистрибьюции и маркетинга ВГИК Антона Малышева. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Джахонгир Файзиев раскрыл тему "Продюсер и режиссер на стыке полного метра и сериала".Студентам рассказали о принципах работы режиссера и продюсера в процессе презентации кинопроекта.В свою очередь Антон Малышев рассказал о разработке проекта создания фильма и путях его реализации.Речь шла о создании схемы грантовых проектов, задачах стриминга (потокового онлайн вещания) и кинопроката, а также современных зарубежных кинорынках.Также студентам представили книги, которые помогут им лучше понять принципы кинообразования, кинодраматургии, художественной педагогики, работы на съемочных площадках.Напомним, что российские деятели искусств дают мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом. Ранее Sputnik писал о церемонии открытия в Узбекистане “Русских сезонов”

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узбекистан ташкент русская культура мастер-класс вгик студенты культура россия артист