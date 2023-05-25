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https://uz.sputniknews.ru/20230525/tashkent-filial-vgik-studenty-master-klass-djanik-fayziyev-anton-malyshev-35340473.html
"У творца должны быть амбиции" — Джаник Файзиев
"У творца должны быть амбиции" — Джаник Файзиев
Известный российский кинопродюсер дал мастер-класс студентам ташкентского ВГИКа, рассказав в том числе о финансировании фильмов.
2023-05-25T15:14+0500
2023-05-25T16:01+0500
узбекистан
ташкент
русская культура
мастер-класс
вгик
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ташкентском филиале ВГИКа прошли мастер-классы известного российского кинопродюсера, актера и режиссера, генерального продюсера сервиса Okko Джахонгира Файзиева и заведующего кафедрой дистрибьюции и маркетинга ВГИК Антона Малышева. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Джахонгир Файзиев раскрыл тему "Продюсер и режиссер на стыке полного метра и сериала".Студентам рассказали о принципах работы режиссера и продюсера в процессе презентации кинопроекта.В свою очередь Антон Малышев рассказал о разработке проекта создания фильма и путях его реализации.Речь шла о создании схемы грантовых проектов, задачах стриминга (потокового онлайн вещания) и кинопроката, а также современных зарубежных кинорынках.Также студентам представили книги, которые помогут им лучше понять принципы кинообразования, кинодраматургии, художественной педагогики, работы на съемочных площадках.Напомним, что российские деятели искусств дают мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом. Ранее Sputnik писал о церемонии открытия в Узбекистане “Русских сезонов”
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узбекистан ташкент русская культура мастер-класс вгик студенты культура россия артист

"У творца должны быть амбиции" — Джаник Файзиев

15:14 25.05.2023 (обновлено: 16:01 25.05.2023)
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевРоссийский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
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Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
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Известный российский кинопродюсер дал мастер-класс студентам ташкентского ВГИКа, рассказав в том числе о финансировании фильмов.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ташкентском филиале ВГИКа прошли мастер-классы известного российского кинопродюсера, актера и режиссера, генерального продюсера сервиса Okko Джахонгира Файзиева и заведующего кафедрой дистрибьюции и маркетинга ВГИК Антона Малышева. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Джахонгир Файзиев раскрыл тему "Продюсер и режиссер на стыке полного метра и сериала".

“Сочетая искусство и индустрию кино с умением и талантом найти финансирование в этой области, творец должен обладать амбициями и современными знаниями. Финансовая грамотность особенно важна в век передовых технологий", — сказал кинопродюсер.

Студентам рассказали о принципах работы режиссера и продюсера в процессе презентации кинопроекта.
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевРоссийский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
В свою очередь Антон Малышев рассказал о разработке проекта создания фильма и путях его реализации.
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевРоссийский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев

“Финансирование фильмов, государственные гранты и работа с инвесторами в частном секторе имеют большое значение. Раньше я работал в госфонде, где выделяют гранты на большие фильмы. Сейчас я перешел в частный фонд и занимаюсь кинопроектами в этом направлении. Художник должен досконально изучить эти две структуры”, — объяснил Малышев.

Речь шла о создании схемы грантовых проектов, задачах стриминга (потокового онлайн вещания) и кинопроката, а также современных зарубежных кинорынках.
Также студентам представили книги, которые помогут им лучше понять принципы кинообразования, кинодраматургии, художественной педагогики, работы на съемочных площадках.
Напомним, что российские деятели искусств дают мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом. Ранее Sputnik писал о церемонии открытия в Узбекистане “Русских сезонов”
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