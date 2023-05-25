"У творца должны быть амбиции" — Джаник Файзиев
15:14 25.05.2023 (обновлено: 16:01 25.05.2023)
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевРоссийский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Известный российский кинопродюсер дал мастер-класс студентам ташкентского ВГИКа, рассказав в том числе о финансировании фильмов.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В ташкентском филиале ВГИКа прошли мастер-классы известного российского кинопродюсера, актера и режиссера, генерального продюсера сервиса Okko Джахонгира Файзиева и заведующего кафедрой дистрибьюции и маркетинга ВГИК Антона Малышева. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Джахонгир Файзиев раскрыл тему "Продюсер и режиссер на стыке полного метра и сериала".
“Сочетая искусство и индустрию кино с умением и талантом найти финансирование в этой области, творец должен обладать амбициями и современными знаниями. Финансовая грамотность особенно важна в век передовых технологий", — сказал кинопродюсер.
Студентам рассказали о принципах работы режиссера и продюсера в процессе презентации кинопроекта.
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевРоссийский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
В свою очередь Антон Малышев рассказал о разработке проекта создания фильма и путях его реализации.
© Sputnik/Достонбек РахматуллаевРоссийский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
Российский кинопродюсер Джаник Файзиев провел мастер-класс в Ташкенте
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
“Финансирование фильмов, государственные гранты и работа с инвесторами в частном секторе имеют большое значение. Раньше я работал в госфонде, где выделяют гранты на большие фильмы. Сейчас я перешел в частный фонд и занимаюсь кинопроектами в этом направлении. Художник должен досконально изучить эти две структуры”, — объяснил Малышев.
Речь шла о создании схемы грантовых проектов, задачах стриминга (потокового онлайн вещания) и кинопроката, а также современных зарубежных кинорынках.
Также студентам представили книги, которые помогут им лучше понять принципы кинообразования, кинодраматургии, художественной педагогики, работы на съемочных площадках.
Напомним, что российские деятели искусств дают мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКа в рамках "Русских сезонов" — международного проекта, представляющего русскую культуру за рубежом. Ранее Sputnik писал о церемонии открытия в Узбекистане “Русских сезонов”