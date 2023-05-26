https://uz.sputniknews.ru/20230526/shavkat-mirziyoev-avtobus-poezdka-tashkent-foto-35412880.html

Ближе, чем кажется: Мирзиёев проехал в автобусе вместе с другими пассажирами – фото

Ближе, чем кажется: Мирзиёев проехал в автобусе вместе с другими пассажирами – фото

Поездка прошла в ходе визита Мирзиёева в автобусный парк.

2023-05-26T21:00+0500

2023-05-26T21:00+0500

2023-05-26T21:00+0500

политика

общество

ташкент

шавкат мирзиёев

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проехался на автобусе вместе с другими пассажирами в Ташкенте, передает пресс-служба узбекского лидера.Поездка на автобусе прошла в рамках визита в автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.Также Мирзиёев уделил внимание водителям транспорта. Он напомнил, что в университетах и образовательных центрах республики запустили обучение для водителей, чтобы они могли повышать квалификацию. Также им увеличили в два раза зарплату.

https://uz.sputniknews.ru/20230526/ziroat-mirziyoyeva-uchastiye-otkrytiye-filial-gospital-shkola-mexrli-maktab-karakalpakstan-35395107.html

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