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https://uz.sputniknews.ru/20230526/shavkat-mirziyoev-avtobus-poezdka-tashkent-foto-35412880.html
Ближе, чем кажется: Мирзиёев проехал в автобусе вместе с другими пассажирами – фото
Ближе, чем кажется: Мирзиёев проехал в автобусе вместе с другими пассажирами – фото
Поездка прошла в ходе визита Мирзиёева в автобусный парк.
2023-05-26T21:00+0500
2023-05-26T21:00+0500
политика
общество
ташкент
шавкат мирзиёев
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проехался на автобусе вместе с другими пассажирами в Ташкенте, передает пресс-служба узбекского лидера.Поездка на автобусе прошла в рамках визита в автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.Также Мирзиёев уделил внимание водителям транспорта. Он напомнил, что в университетах и образовательных центрах республики запустили обучение для водителей, чтобы они могли повышать квалификацию. Также им увеличили в два раза зарплату.
https://uz.sputniknews.ru/20230526/ziroat-mirziyoyeva-uchastiye-otkrytiye-filial-gospital-shkola-mexrli-maktab-karakalpakstan-35395107.html
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фото политика общество ташкент шавкат мирзиёев общественный транспорт узбекистан
фото политика общество ташкент шавкат мирзиёев общественный транспорт узбекистан

Ближе, чем кажется: Мирзиёев проехал в автобусе вместе с другими пассажирами – фото

21:00 26.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Поездка прошла в ходе визита Шавката Мирзиёева в автобусный парк №7, где президент изучил работу транспорта и водителей.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проехался на автобусе вместе с другими пассажирами в Ташкенте, передает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Поездка на автобусе прошла в рамках визита в автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
"Новые автобусы, безусловно, создали дополнительные условия для пассажиров. Следующая задача – уменьшить пробки на дорогах и обеспечить свободное движение автобусов. Конечной целью является увеличение охвата общественным транспортом в Ташкенте до 2 млн пассажиров",- отметил президент в ходе визита.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также Мирзиёев уделил внимание водителям транспорта. Он напомнил, что в университетах и образовательных центрах республики запустили обучение для водителей, чтобы они могли повышать квалификацию. Также им увеличили в два раза зарплату.
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