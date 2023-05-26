Ближе, чем кажется: Мирзиёев проехал в автобусе вместе с другими пассажирами – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Поездка прошла в ходе визита Шавката Мирзиёева в автобусный парк №7, где президент изучил работу транспорта и водителей.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проехался на автобусе вместе с другими пассажирами в Ташкенте, передает пресс-служба узбекского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Поездка на автобусе прошла в рамках визита в автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
"Новые автобусы, безусловно, создали дополнительные условия для пассажиров. Следующая задача – уменьшить пробки на дорогах и обеспечить свободное движение автобусов. Конечной целью является увеличение охвата общественным транспортом в Ташкенте до 2 млн пассажиров",- отметил президент в ходе визита.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.
Также Мирзиёев уделил внимание водителям транспорта. Он напомнил, что в университетах и образовательных центрах республики запустили обучение для водителей, чтобы они могли повышать квалификацию. Также им увеличили в два раза зарплату.