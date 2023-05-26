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https://uz.sputniknews.ru/20230526/ziroat-mirziyoyeva-uchastiye-otkrytiye-filial-gospital-shkola-mexrli-maktab-karakalpakstan-35395107.html
Зироат Мирзиёева приняла участие в открытии филиала госпитальной школы в Каракалпакстане
Зироат Мирзиёева приняла участие в открытии филиала госпитальной школы в Каракалпакстане
До конца 2023 года филиалы госпитальной школы “Мехрли мактаб” откроют в Андижане и Фергане.
2023-05-26T17:16+0500
2023-05-26T17:16+0500
узбекистан
каракалпакстан
школа
дети
образование
лечение
общество
зироат мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева приняла участие в открытии филиала госпитальной школы “Мехрли мактаб” в клинике медицинского института Каракалпакстана, сообщает Международный общественный фонд Zamin.В ходе посещения “Мехрли мактаб” Зироат Мирзиёева ознакомилась с созданными здесь условиями, тепло побеседовала с детьми и высказала слова поддержки педагогам и родителям.До конца года филиалы “Мехрли мактаб” откроют в Андижане и Фергане.Напомним, что в Узбекистане первую госпитальную школу для детей с иммунодефицитом, онкологическими и другими серьезными заболеваниями открыли в 2022 году базе Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.Ежегодно с 2023 по 2028 год ее филиалы будут открывать не менее чем в 3-х регионах. Основная задача — обеспечение социальной адаптации детей, находящихся на лечении, их готовности продолжать образование в детском саду или школе.Кроме того, министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и российский проект госпитальных школ "УчимЗнаем" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.
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узбекистан каракалпакстан школа дети образование лечение общество зироат мирзиёева
узбекистан каракалпакстан школа дети образование лечение общество зироат мирзиёева

Зироат Мирзиёева приняла участие в открытии филиала госпитальной школы в Каракалпакстане

17:16 26.05.2023
© Международный общественный фонд ZaminВ клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Международный общественный фонд Zamin
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До конца 2023 года филиалы госпитальной школы “Мехрли мактаб” откроют в Андижане и Фергане.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева приняла участие в открытии филиала госпитальной школы “Мехрли мактаб” в клинике медицинского института Каракалпакстана, сообщает Международный общественный фонд Zamin.
В ходе посещения “Мехрли мактаб” Зироат Мирзиёева ознакомилась с созданными здесь условиями, тепло побеседовала с детьми и высказала слова поддержки педагогам и родителям.
© Международный общественный фонд ZaminВ клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
© Международный общественный фонд Zamin

“Mehrli maktab” — это добрый пример того, как образование может быть доступно для всех, независимо от обстоятельств. Здесь учатся и воспитываются дети, находящиеся на длительном лечении и не имеющие возможности посещать обычную школу или детский сад. Здесь же будет проходить их реабилитация с участием в этом процессе родителей", — говорится в сообщении.

© Международный общественный фонд ZaminВ клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд ZaminВ клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
© Международный общественный фонд Zamin
© Международный общественный фонд ZaminВ клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В клинике Каракалпакского медицинского института открыт филиал госпитальной школы Mehrli maktab.
© Международный общественный фонд Zamin
До конца года филиалы “Мехрли мактаб” откроют в Андижане и Фергане.
Напомним, что в Узбекистане первую госпитальную школу для детей с иммунодефицитом, онкологическими и другими серьезными заболеваниями открыли в 2022 году базе Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.
Ежегодно с 2023 по 2028 год ее филиалы будут открывать не менее чем в 3-х регионах. Основная задача — обеспечение социальной адаптации детей, находящихся на лечении, их готовности продолжать образование в детском саду или школе.
Кроме того, министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и российский проект госпитальных школ "УчимЗнаем" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении.
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