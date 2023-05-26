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https://uz.sputniknews.ru/20230526/uzbekistan-kombodja-senat-oliy-majlis-delegatsiya-uchastiye-zasedaniye-35360713.html
Узбекистан поделился опытом внедрения принципов “зеленой экономики” в Камбодже
Узбекистан поделился опытом внедрения принципов “зеленой экономики” в Камбодже
Делегация Сената Олий Мажлиса приняла участие в заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам
2023-05-26T09:09+0500
2023-05-26T09:23+0500
узбекистан
делегация
сенат олий мажлиса узбекистана
экология
общество
климат
комбоджа
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Опыт Узбекистана по внедрению принципов “зеленой экономики”, смягчению последствий изменения климата представили на 5-м заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам в Пномпене, столице Камбоджи.Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.В заседании также участвовали парламентарии из Южной Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Лаоса и Непала.Представители высших законодательных органов стран-участниц отметили необходимость объединения усилий, чтобы предупредить климатические изменения, достичь целей устойчивого развития и водной стабильности.Для этого предложили реализовать соответствующие программы и проекты, усовершенствовать законодательство в данной сфере.В свою очередь делегация Узбекистана представила универсальную формулу, определяющую интенсивность климатических изменений в регионах планеты. Ее разработали члены и эксперты комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья и экологии.Ранее Sputnik рассказал об экологических инициативах, которые выдвинул президент Узбекистана на саммите в Сиане.
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узбекистан делегация экология климат сенат олий мажлиса узбекистана комбоджа

Узбекистан поделился опытом внедрения принципов “зеленой экономики” в Камбодже

09:09 26.05.2023 (обновлено: 09:23 26.05.2023)
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана приняла участие в 5-ом заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам
Делегация Узбекистана приняла участие в 5-ом заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Сенат Олий Мажлиса
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Делегация Сената Олий Мажлиса приняла участие в заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Опыт Узбекистана по внедрению принципов “зеленой экономики”, смягчению последствий изменения климата представили на 5-м заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам в Пномпене, столице Камбоджи.
Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
В заседании также участвовали парламентарии из Южной Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Лаоса и Непала.
Представители высших законодательных органов стран-участниц отметили необходимость объединения усилий, чтобы предупредить климатические изменения, достичь целей устойчивого развития и водной стабильности.
Для этого предложили реализовать соответствующие программы и проекты, усовершенствовать законодательство в данной сфере.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана приняла участие в 5-ом заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам
Делегация Узбекистана приняла участие в 5-ом заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Делегация Узбекистана приняла участие в 5-ом заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам
© Сенат Олий Мажлиса
В свою очередь делегация Узбекистана представила универсальную формулу, определяющую интенсивность климатических изменений в регионах планеты. Ее разработали члены и эксперты комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья и экологии.
Ранее Sputnik рассказал об экологических инициативах, которые выдвинул президент Узбекистана на саммите в Сиане.
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