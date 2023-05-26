https://uz.sputniknews.ru/20230526/uzbekistan-kombodja-senat-oliy-majlis-delegatsiya-uchastiye-zasedaniye-35360713.html

Узбекистан поделился опытом внедрения принципов “зеленой экономики” в Камбодже

Узбекистан поделился опытом внедрения принципов “зеленой экономики” в Камбодже

Делегация Сената Олий Мажлиса приняла участие в заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам

2023-05-26T09:09+0500

2023-05-26T09:09+0500

2023-05-26T09:23+0500

узбекистан

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сенат олий мажлиса узбекистана

экология

общество

климат

комбоджа

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Опыт Узбекистана по внедрению принципов “зеленой экономики”, смягчению последствий изменения климата представили на 5-м заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам в Пномпене, столице Камбоджи.Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.В заседании также участвовали парламентарии из Южной Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Лаоса и Непала.Представители высших законодательных органов стран-участниц отметили необходимость объединения усилий, чтобы предупредить климатические изменения, достичь целей устойчивого развития и водной стабильности.Для этого предложили реализовать соответствующие программы и проекты, усовершенствовать законодательство в данной сфере.В свою очередь делегация Узбекистана представила универсальную формулу, определяющую интенсивность климатических изменений в регионах планеты. Ее разработали члены и эксперты комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам развития региона Приаралья и экологии.Ранее Sputnik рассказал об экологических инициативах, которые выдвинул президент Узбекистана на саммите в Сиане.

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